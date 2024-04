Euro erreicht historischen Tiefststand bei SWIFT-Transaktionen

Der Anteil der Euro-Währung an den weltweiten grenzüberschreitenden Abrechnungen über das Zahlungssystem SWIFT ist im vergangenen Monat auf einen historischen Tiefststand gesunken, wie aus den Transaktionsdaten hervorgeht, die der globale Finanzdienstleister am Donnerstag zusammengestellt hat.

Quelle: Gettyimages.ru © baona

Der Anteil der Transaktionen in der europäischen Gemeinschaftswährung belief sich im März auf 21,93 Prozent. Dies entspricht einem Rückgang um 1,32 Prozentpunkte im Vergleich zum Vormonat und liegt deutlich unter dem Wert von 24,4 Prozent, der bei der Einführung der neuen Skala durch SWIFT ermittelt wurde. Russischer Spitzenbanker Kostin: SWIFT muss "abgeschafft" werden Die Daten werden seit 2010 erhoben, aber seit Juli spiegeln die Zahlen eine technische Anpassung von SWIFT an die Standards für die Handelsberichterstattung wider. Im vergangenen Jahr hat sich der Anteil des Euro am internationalen Zahlungsverkehr fast halbiert. Im Januar 2023 wurden 37,88 Prozent der Zahlungen in dieser Währung abgewickelt, während die Zahlen für Dezember 2023 einen Rückgang auf 22,41 Prozent ausweisen. An erster Stelle steht der US-Dollar, der gegenüber Februar um 0,81 Prozentpunkte auf 47,37 Prozent zulegte und damit den höchsten Stand seit Dezember 2023 erreichte. Es folgten die Währungen Euro, Pfund und Yuan. Der Anteil der britischen Landeswährung an den über SWIFT abgewickelten Transaktionen belief sich auf 6,57 Prozent, während der Anteil der Abrechnungen mit dem chinesischen Yuan erneut anstieg und 4,69 Prozent erreichte. Die Vorherrschaft des Euro, der nach dem US-Dollar die zweitwichtigste Währung der Welt ist, wurde durch den Aufstieg Chinas, die Verschlechterung der Beziehungen zu Russland und die bemerkenswerten Bemühungen der Schwellenländer von Indien bis Brasilien um finanzielle Unabhängigkeit erschüttert. In Russland wurden große Banken, die mehr als 80 Prozent des Bankvermögens des Landes kontrollieren, im Zuge der Sanktionen gegen die Ukraine von SWIFT abgeschnitten. Nach Ansicht von Finanzexperten hat dies den Aufstieg der chinesischen Währung im globalen Handel und Finanzwesen vorangetrieben, da sich Peking den Sanktionen nicht angeschlossen und sich dafür entschieden hat, seine Handelsbeziehungen mit Russland zu stärken. Analyse Dritter Weltkrieg? Was Washington von Russland wirklich will Die Verwendung des Yuan wurde ausgeweitet, nachdem China sein eigenes, von SWIFT unabhängiges internationales Zahlungsnetzwerk CIPS entwickelt hatte. CIPS wurde nicht nur von Banken in dem von den Sanktionen betroffenen Russland begrüßt, sondern auch von Finanzinstituten, die in anderen Schwellenländern tätig sind. Der Schritt hat den Aufstieg des Yuan zu einer der meistgenutzten Währungen der Welt begünstigt. SWIFT, die Society for Worldwide Interbank Financial Telecommunication, bietet Finanztransaktions- und Zahlungsdienste für mehr als 11.000 globale Finanzorganisationen an. Die erfassten Daten decken nicht den gesamten Devisenmarkt mit einem Volumen von 7,5 Billionen US-Dollar pro Tag ab, aber die Berichte umfassen in der Regel die riesigen Währungsströme, die den globalen Handel im Laufe der Zeit bestimmen. Mehr zum Thema - Anteil der US-Dollar-Zahlungen an den weltweiten Abwicklungen über SWIFT fällt ab

