Russischer Spitzenbanker Kostin: SWIFT muss "abgeschafft" werden

Laut Kostin arbeitet die VTB derzeit an einem Pilotprojekt zur allgemeinen Einführung des digitalen Rubels. Ein solcher Schritt würde die Dominanz des US-Dollars beenden und volle Souveränität im Finanzsektor schaffen.

Quelle: Gettyimages.ru © Epsilon / Contributor

Eine Abkehr von der Abwicklung von Finanztransaktionen über westliche Zahlungssysteme, einschließlich SWIFT, ist für Russland und seine Handelspartner von entscheidender Bedeutung, so der Chef des zweitgrößten Kreditinstituts des Landes. Analyse Zahlungsausfall der USA: Apokalyptisch für die Märkte, aber auch die Ukraine In seiner Rede auf der Konferenz Data Fusion 2024 forderte Andrei Kostin, CEO der russischen Investmentbank VTB, am Donnerstag die Förderung digitaler Finanzabwicklungen in Russland und verbündeten Ländern. Ein solcher Schritt würde die Dominanz des US-Dollars beenden und volle Souveränität im Finanzsektor herstellen, erläuterte er. "SWIFT hat angekündigt, bald digitale Zahlungen durchzuführen, aber wir müssen SWIFT bei unseren Abrechnungen abschaffen, wir müssen uns vollständig davon lösen und auch unsere Partner miteinbeziehen", betonte der Manager und verwies auf die umfangreichen Arbeiten, die die Bank von Russland zur Erreichung dieses Ziels durchführt. Laut Kostin arbeitet die VTB derzeit an einem Pilotprojekt zur allgemeinen Einführung des digitalen Rubels, auch im grenzüberschreitenden Zahlungsverkehr. Der leitende Angestellte der VTB würdigte die Bemühungen der russischen Zentralbank in den vergangenen zehn Jahren, ein effektives System für den Ausstieg aus den Importen im Finanzsektor zu schaffen. Analyse Dritter Weltkrieg? Was Washington von Russland wirklich will "Zu einer Zeit, als viele unserer Kollegen in der verarbeitenden Industrie gerne französische Triebwerke in einheimischen Flugzeugen oder deutsche Getriebe in Autos verwendeten, vertrat die russische Zentralbank konsequent die Linie, ein unabhängiges System zu schaffen", sagte er und verwies auf die Mir-Karte, das Schnellzahlungssystem (SBP) und die Börseninfrastruktur des Landes. Anfang des Monats teilte Kostin jedoch mit, dass die jüngsten US-Sanktionen Banken in mehreren "befreundeten" Ländern – Armenien, Kirgisistan und Kasachstan – gezwungen haben, ihre Transaktionen mit Russland einzustellen und die russischen Mir-Zahlungskarten nicht mehr zu akzeptieren. Im Februar aktualisierte das US-Finanzministerium seine Liste russischer Personen und Einrichtungen und fügte den Betreiber des russischen Zahlungskartensystems Mir hinzu. Mehr zum Thema - Nord Stream 2 – Der wahre Grund für den Abscheu der US-Regierung

