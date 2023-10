Moskau erschwert Rückzug ausländischer Unternehmen aus Russland

Moskau will den Marktaustritt ausländischer Unternehmen aus Russland weiter verschärfen. Laut einem Bericht müssen ausscheidende Firmen bis zu 15 Prozent vom Marktwert an den Staat entrichten.

Quelle: Gettyimages.ru © shironosov

Ausländische Unternehmen, die Russland verlassen und ihre Vermögenswerte im Land verkaufen wollen, werden bald verpflichtet, einenBeitrag von bis zu 15 Prozent vom Marktwert an den Staat zu entrichten, berichtete die Zeitung Iswestija am Dienstag unter Berufung auf das Finanzministerium. Derzeit beträgt der Höchstbetrag 10 Prozent. Wie Iwan Tschebeskow, Direktor der Abteilung für Finanzpolitik des Finanzministeriums, der Zeitung mitteilte, hat die Regierungskommission für die Kontrolle ausländischer Investitionen dieser Entscheidung bereits zugestimmt. Moskau: Nicht rückzahlbare Unternehmensabgaben bringen dem Haushalt Milliarden Demnach erwarten die russischen Behörden Einnahmen in Höhe von 114,5 Milliarden Rubel (rund einer Milliarde Euro) aus solchen Zahlungen. Experten meinen, dass diese Hürden auf den Wunsch zurückzuführen sind, ausländische Unternehmen im Land zu halten und den Kapitalabfluss zu stoppen. Im vergangenen Dezember hatte ein Ausschuss des Finanzministeriums eine Reihe von Kriterien für den Marktaustritt ausländischer Unternehmen aus Russland festgelegt. Firmen aus sogenannten "unfreundlichen" Staaten, die Russland verlassen wollen, müssen sich zunächst die Erlaubnis einer Regierungskommission einholen. Diese Erlaubnis wird nur erteilt, wenn der Verkaufspreis mindestens 50 Prozent unter dem Marktwert der Aktiva liegt. Auf Verkäufe, bei denen der Diskont zum Marktwert 90 Prozent übertrifft, verlangt die Regierung einmalig zehn Prozent vom Marktwert. Liegt der Diskont darunter, beträgt der Beitrag fünf Prozent. Nach Kriegsbeginn in der Ukraine und dem darauffolgenden Sanktionsdruck hatten sich zahlreiche westliche Firmen vom russischen Markt zurückgezogen. Nach Angaben der Yale University haben seit Februar 2022 1.028 Unternehmen Russland komplett verlassen. Seitdem orientiert sich Moskau stärker an nicht westlichen Partnern, allen voran China und Indien. Mehr zum Thema – Finnlands Präsident bezeichnet Rückzug finnischer Firmen aus Russland als wirkungslos

