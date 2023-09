Medienbericht: Bundeseigene Gasfirma "SEFE" kauft russisches Flüssiggas

Das US-amerikanische Nachrichtenportal Bloomberg nannte den bevorstehenden Transport von russischem Flüssiggas von Belgien nach Indien "alarmierend". Ein Sprecher des Bundeswirtschaftsministeriums teilte mit, man werde die Angelegenheit prüfen.

Quelle: www.globallookpress.com © Annette Riedl/dpa

Die Securing Energy for Europe GmbH (SEFE) plant den Kauf von Flüssigerdgas (LNG) aus Russland. Das berichtete das US-amerikanische Nachrichtenportal Bloomberg. Wie Hafendaten zeigen würden, soll ein Schiff von SEFE am 1. Oktober auf der russischen Halbinsel Jamal produzierte Fracht in Belgien verladen, um sie nach Indien zu bringen. Ein SEFE-Sprecher soll die Angaben auf Anfrage bestätigt haben, betonte jedoch, dass die Fracht nicht für Deutschland bestimmt sei und keine deutschen Häfen beteiligt seien. Die Lieferungen seien als Teil früherer langfristiger vertraglicher Verpflichtungen übernommen worden. Unabhängig davon bestünden zudem langfristige Lieferverpflichtungen gegenüber dem indischen Gasimporteur Gail Ltd. Bloomberg: Gasgeschäft mit Russland "alamierend" US-Konzerne feiern: Gericht lehnt Antrag auf Baustopp von geplantem LNG-Terminal auf Rügen ab Die ehemalige Tochter des russischen Erdgaskonzerns Gazprom hieß bis zu ihrer treuhänderischen Verwaltung durch die Bundesnetzagentur im April 2022 "Gazprom Germania". Im November wurde die Firma vom Bund übernommen, da es sich bei SEFE um ein "Schlüsselunternehmen für die Energieversorgung in Deutschland" gehandelt habe. Wie es bei Bloomberg kommentierend heißt, sei es dennoch "alarmierend", dass ein bundeseigenes Unternehmen Geschäfte mit Russland mache. Der Bundestagsabgeordnete der Linkspartei wird mit den Worten zitiert, dass der Vorgang "praktisch allem" widerspreche, was die deutsche Regierung in der Vergangenheit zu diesem Thema gesagt habe. Die wirtschaftlichen Probleme mit Russland seien offensichtlich nicht so einfach zu lösen, wie die Politiker versichern wollen, so Leye. Das deutsche Wirtschaftsministerium erklärte gegenüber Bloomberg, dass es die Angelegenheit noch prüfe. Mehr zum Thema – Noch immer nichts begriffen? USA verkünden neue Welle "weitreichender Sanktionen" gegen Russland

Durch die Sperrung von RT zielt die EU darauf ab, eine kritische, nicht prowestliche Informationsquelle zum Schweigen zu bringen. Und dies nicht nur hinsichtlich des Ukraine-Kriegs. Der Zugang zu unserer Website wurde erschwert, mehrere Soziale Medien haben unsere Accounts blockiert. Es liegt nun an uns allen, ob in Deutschland und der EU auch weiterhin ein Journalismus jenseits der Mainstream-Narrative betrieben werden kann. Wenn Euch unsere Artikel gefallen, teilt sie gern überall, wo Ihr aktiv seid. Das ist möglich, denn die EU hat weder unsere Arbeit noch das Lesen und Teilen unserer Artikel verboten. Anmerkung: Allerdings hat Österreich mit der Änderung des "Audiovisuellen Mediendienst-Gesetzes" am 13. April diesbezüglich eine Änderung eingeführt, die möglicherweise auch Privatpersonen betrifft. Deswegen bitten wir Euch bis zur Klärung des Sachverhalts, in Österreich unsere Beiträge vorerst nicht in den Sozialen Medien zu teilen.