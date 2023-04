Chinesische Wirtschaft wächst stärker als erwartet

Die volkswirtschaftlichen Zahlen für das erste Quartal liegen deutlich über den Erwartungen. Trotz des schwierigen Umfelds wuchs die chinesische Wirtschaft im ersten Quartal um 4,5 Prozent zum Vorjahr. Das Verbrauchervertrauen ist zurück und der Export zieht an.

Quelle: www.globallookpress.com © Xu Chuanbao

Die chinesische Tageszeitung Global Times verweist in einem Beitrag auf das unerwartet starke Wachstum der chinesischen Wirtschaft. Chinas Wirtschaft wuchs im ersten Quartal auf Jahressicht um 4,5 Prozent und damit deutlich stärker als erwartet. Im Vergleich zum Vorquartal betrug das chinesische Wachstum 2,2 Prozent. Handel zwischen Russland und China brummt im März Das Wachstum sei hart erkämpft, schreibt die Zeitung unter Berufung auf den Sprecher des chinesischen Statistikamts, Fu Linghui. "Insgesamt erholt sich die chinesische Wirtschaft von Monat zu Monat im ersten Quartal. Vor allem die Umsätze im Einzelhandel haben die Erwartungen vom März deutlich übertroffen. Sie reflektieren, dass sich das Vertrauen der Verbraucher vollständig erholt hat", sagte Chen Fengying, Wirtschaftswissenschaftler und ehemaliger Direktor des Fachbereichs für Studien zur Weltwirtschaft am China Institut of Contempory International Relations. Die Einzelhandelsumsätze sind mit einer Jahresrate von 5,8 Prozent gewachsen. "Die makroökonomischen Zahlen des ersten Quartals weisen auf eine bemerkenswerte Verbesserung der Wirtschaftsstruktur Chinas hinsichtlich industrieller Transformation und Modernisierung hin", sagte Wan Zhe, Ökonom und Professor an der Belt and Road School der Peking-Universität. Analyse Indiens neue Außenhandelspolitik forciert Zerschlagung der Vorherrschaft des Dollars Gemeint sind damit vor allem Chinas Ambitionen, sich von Technologien des Auslands durch die Förderung von Grundlagenforschung und angewandten Wissenschaften unabhängig zu machen. Ungeachtet von zunehmenden globalen Unsicherheiten und Herausforderungen ist zudem Chinas Außenhandel im Vergleich zum Vorjahresquartal um 23,4 Prozent gewachsen. Auch diese Zahl übertraf die Erwartungen. Die guten Zahlen zur makroökonomischen Entwicklung haben die Märkte beflügelt – ungeachtet aller anti-chinesischer Maßnahmen der Politik. Mehr zum Thema – EU-Sanktionen: Ölpreisdeckel seit Anfang April dauerhaft durchbrochen

