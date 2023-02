Energieminister: Indien wird überall dort Öl kaufen, "wo wir vorteilhafte Bedingungen erhalten"

Mehrmals kritisierte der Westen Indien für seine Zurückhaltung, sich den Sanktionen gegen Russland anzuschließen. Neu-Delhi hatte derweil sogar seine Importe von russischem Öl im vergangenen Jahr erheblich gesteigert. Der Energieminister des Landes verteidigt erneut das Handeln.

Quelle: AFP © Narinder Nanu

Indien wird weiterhin Öl von Lieferanten importieren, die es für zuverlässig hält, obwohl der Westen zunehmend Druck ausübt, den Kauf von Öl aus Russland zu stoppen, so der Energieminister des Landes, Hardeep Singh Puri. In einem Interview mit dem TV-Sender CNBC erklärte Puri, dass Neu-Delhi "nicht zugelassen hat, dass die geopolitischen Turbulenzen oder die Pandemie oder irgendetwas anderes unsere Fähigkeit beeinträchtigt hat, unsere Verbraucher zu beliefern". Der indische Minister fügte hinzu, dass sein Land keine Pläne habe, diesen Ansatz zu ändern. Puri ergänzte: "Heute sind wir zuversichtlich, dass wir unseren Markt nutzen können, um uns überall dort zu versorgen, wo wir vorteilhafte Bedingungen erhalten. Vorteilhafte Bedingungen in dieser Situation sind: Man muss sich auf seine Lieferquellen verlassen können." EU-Sanktionen gegen russisches Erdöl verunsichern Markt Indien hatte seine Einfuhren von russischem Öl im vergangenen Jahr erheblich gesteigert und dabei von den hohen Preisnachlässen profitiert, mit denen Moskau im Zuge der westlichen Sanktionen neue Käufer anlocken wollte. Indien ist seit Kurzem Russlands wichtigster Rohölimporteur. Gleichzeitig hat Russland auch Neu-Delhis frühere Hauptlieferanten, Saudi-Arabien und Irak, in Bezug auf die Liefermengen abgehängt. Die Ölimporte Indiens aus Russland stiegen im Dezember 2022 auf ein Fünfmonatshoch. Und etwa 70 Prozent der russischen Ölladungen im Januar dieses Jahres waren laut einem Bericht der Nachrichtenagentur Reuters ebenfalls für den asiatischen Subkontinent bestimmt. Puri wiederholte gegenüber CNBC, dass Indien russisches Öl nicht ablehnen werde, und warnte davor, dass Beschränkungen den globalen Ölmarkt stören und einen Preisanstieg verursachen könnten. Der indische Energieminister warnte: "Können Sie sich eine Situation vorstellen, in der das iranische Öl sanktioniert wird, Russland Probleme hat und Venezuela sein Öl nicht liefern kann? Dann wird der Ölpreis nicht bei 200 US-Dollar liegen, sondern bei 480 US-Dollar pro Barrel." Mehr zum Thema – Höchster Gewinn ihrer Geschichte: BP ist einer der größten Profiteure 2022

Durch die Sperrung von RT zielt die EU darauf ab, eine kritische, nicht prowestliche Informationsquelle zum Schweigen zu bringen. Und dies nicht nur hinsichtlich des Ukraine-Kriegs. Der Zugang zu unserer Website wurde erschwert, mehrere Soziale Medien haben unsere Accounts blockiert. Es liegt nun an uns allen, ob in Deutschland und der EU auch weiterhin ein Journalismus jenseits der Mainstream-Narrative betrieben werden kann. Wenn Euch unsere Artikel gefallen, teilt sie gern überall, wo Ihr aktiv seid. Das ist möglich, denn die EU hat weder unsere Arbeit noch das Lesen und Teilen unserer Artikel verboten. Anmerkung: Allerdings hat Österreich mit der Änderung des "Audiovisuellen Mediendienst-Gesetzes" am 13. April diesbezüglich eine Änderung eingeführt, die möglicherweise auch Privatpersonen betrifft. Deswegen bitten wir Euch bis zur Klärung des Sachverhalts, in Österreich unsere Beiträge vorerst nicht in den Sozialen Medien zu teilen.