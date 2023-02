EU-Sanktionen gegen russisches Erdöl verunsichern Markt

Die Sanktionen der EU gegen raffinierte Erdölprodukte, darunter Diesel und Kerosin, könnten sich letztlich auf das Gesamtangebot auswirken, da die Beschränkungen Russland zwingen könnten, die Produktion und Raffination zu drosseln.

Quelle: www.globallookpress.com © www.imago-images.de

Das EU-Importverbot für russische Erdölerzeugnisse könnte nach Inkrafttreten der Maßnahme am 5. Februar die globalen Handelsströme stören, wie Reuters am Donnerstag unter Berufung auf Analysten berichtete. Ian Moore, Senior Research Associate beim globalen Maklerunternehmen Bernstein, sagte gegenüber der Agentur: "Die (Erdöl-)Barrels werden rauskommen und einen Markt finden; eine logistische Herausforderung, aber keine Versorgungsherausforderung." Es wird jedoch erwartet, dass die Suche nach alternativen Abnehmern für raffinierte Produkte zu einem größeren Problem für Russland wird. Die ermäßigten Rohölmengen des Landes werden derzeit von Indien und China stark nachgefragt, zwei Ländern, die große Exporteure von Treibstoffprodukten sind und selbst über große Raffineriekapazitäten verfügen. Pei Hwa Ho, Energieanalyst der DBS Bank, erklärte: PCK-Raffinerie in Schwedt: Schließung wohl politisch gewollt "Während Russland durch das Verbot mehr Rohöl für den Export zur Verfügung stünde, gäbe es möglicherweise nicht genügend Bestimmungsorte, in die der Überschuss exportiert werden könnte, so dass Russland die Produktion um 5-10 Prozent kürzen müsste." Im vergangenen Monat hat Russland Berichten zufolge die Diesellieferungen an afrikanische und Mittelmeerhäfen erhöht, um die Lieferungen umzuleiten. Im Dezember erklärte der stellvertretende russische Ministerpräsident Alexander Novak, dass die Lieferungen nach Asien, Afrika und Lateinamerika umgeleitet würden, und fügte hinzu, dass Moskau lieber die Ölproduktion drosseln würde, als Preisobergrenzen zuzustimmen. Brüssel hat eine Preisobergrenze von 100 Dollar pro Barrel für Diesel und eine Obergrenze von 45 Dollar pro Barrel für verbilligte Produkte wie Heizöl vorgeschlagen. Die Maßnahmen, die von der G7, der Europäischen Kommission und Australien gebilligt wurden, müssen nun noch von allen EU-Mitgliedstaaten unterstützt werden, obwohl eine Einigung am Freitag erwartet wird. Die Obergrenze folgt einer ähnlichen Maßnahme, die westliche Länder am 5. Dezember eingeführt haben und die den Verkauf, die Versicherung und den Transport von russischem Rohöl auf dem Seeweg verbietet, sofern es nicht unter einer Preisobergrenze von 60 US-Dollar gekauft wird. Im Moment sind die Lieferungen von Raffinerieprodukten aus Russland in Europa noch einigermaßen reichlich vorhanden. Der Kontinent ist in hohem Maße von Dieselimporten aus dem sanktionierten Land abhängig, und die Händler versuchen, sich vor den Beschränkungen einzudecken. Mehr zum Thema – Russischer Energie-Analyst: EU ist ihre Abhängigkeit von russischen Energieträgern nicht losgeworden

