Pfizer kauft Biopharma-Unternehmen mit Schwerpunkt auf Entzündungs- und Immunologie-Therapien

Der US-Pharmariese Pfizer hat in einer Mitteilung bestätigt, das in Utah ansässige Unternehmen Arena Pharmaceuticals für 6,7 Milliarden Dollar zu übernehmen. Ein Therapieschwerpunkt der Firma gilt der Kardiologie, der Behandlung von Herzerkrankungen.

In einer von beiden Unternehmen herausgegebenen Pressemitteilung vom 13. Dezember heißt es, dass das 6,7 Milliarden US-Dollar schwere Geschäft die Zahlung von 100 US-Dollar für jede der im Umlauf befindlichen Arena-Aktien sowie Pläne zur Bezahlung der Übernahme in bar beinhaltet.

Der Silicon Slopes Newsroom berichtete laut dem Nachrichtenportal Deseret-News, dass es durch diesen Deal potenziell 3,75 Millionen Patente für das zukünftige Unternehmensduo Pfizer/Arena geben wird, sofern die potenziellen Therapien von der U.S. Food and Drug Administration dementsprechend genehmigt werden. Dies könnte zu einem großen finanziellen Vorteil für Pfizers Entzündungs- und Immunologie-Praxis auf dem Markt entsprechender Medikamente führen.

Der Aktienkurs von Arena stieg laut Deseret-News zwischen Freitag, dem 10. Dezember, als er 49,94 US-Dollar betrug, und dem darauffolgenden Montagmorgen, als er bei über 91 US-Dollar lag, um 80 Prozent. Momentan variiert der Kurs zwischen 89 und 92 US-Dollar.

Die Seite aktien.news informiert: "Amit D. Munshi, Präsident und Chief Executive Officer (CEO) von Arena, sagte, dass die Fähigkeiten von Pfizer die Mission von Arena, Patienten mit wichtigen Medikamenten zu versorgen, beschleunigen würden und glaubt, dass diese Transaktion den besten nächsten Schritt für Patienten und Aktionäre darstellt."

Das Portfolio von Arena umfasst laut aktien.news sogenannte Wirkstoffpipelines, die sich auf die Entwicklung innovativer potenzieller Therapien zur Behandlung verschiedener immunentzündlicher Krankheiten konzentrieren. Dazu gehörten auch cannabinoidartige Therapeutika. Cannabinoide sind Transformationsprodukte und synthetische chemische Verbindungen, die hauptsächlich aus der Hanfpflanze gewonnen werden. Der Einsatz solcher Medikamente erfolgt in den Bereichen der Gastroenterologie (Erkrankungen des Magen-Darm-Traktes), Dermatologie (Hauterkrankungen) und der Kardiologie (Erkrankungen des Herzens).

Mit der Übernahme von Arena steigt Pfizer in die medizinische Cannabisbranche ein und schließt sich damit anderen großen Pharmaunternehmen im Cannabisbereich an. Die Übernahme wird voraussichtlich in der ersten Hälfte des Jahres 2022 abgeschlossen.

