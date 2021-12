An der Goldgrube 12 – EU ordert bei BioNTech 650 Millionen Impfstoffdosen für 2022

Das Unternehmen BioNTech, mit Geschäftssitz in Mainz, Deutschland, Geschäftsadresse: An der Goldgrube 12, veröffentlichte am 20. Dezember ihre jüngste Pressemitteilung. BioNTech verkündet darin, dass "mit der Europäischen Kommission (EK) und ihren Mitgliedsstaaten eine Vereinbarung über die Ausübung einer Option zum Kauf von mehr als 200 Millionen zusätzlichen Dosen des COVID-19-Impfstoffs Comirnaty® der beiden Unternehmen getroffen wurde."

Die vertraglichen Bedingungen wären laut der Pressemitteilung noch nicht finalisiert. In der EU leben laut Statistik aus dem Jahre 2020 aktuell ca. 447,7 Millionen Menschen. Laut BioNTech-Angaben werden die 200 Millionen Dosen "zusätzlich zu den 450 Millionen bereits für 2022 geplanten Dosen aus vorherigen Vereinbarungen ausgeliefert.":

"Die Gesamtzahl der im Jahr 2022 an die EK-Mitgliedstaaten ausgelieferten Dosen wird nun mehr als 650 Millionen betragen."

Die Bestellung würde demnach "auch potenzielle Impfstoffe einschließen, die an die Omikron-Variante angepasst sind, ohne dass zusätzliche Kosten entstehen, sofern sich ein variantenspezifischer Impfstoff als notwendig erweist und später genehmigt oder zugelassen werden sollte."

Der Text der Pressemitteilung weist zudem darauf hin, dass bereits im Mai 2021 die Pharmaunternehmen Pfizer und BioNTech eine Vereinbarung mit der Europäischen Kommission "über die Lieferung von insgesamt 900 Millionen Dosen in den Jahren 2022 und 2023" getroffen hätte. Inklusive einer Option auf weitere 900 Millionen Dosen.

Laut impfen-info.de enthält eine Durchstechflasche mit dem Impfstoff Comirnaty® von BioNTech/Pfizer sechs potenzielle Impfdosen.

