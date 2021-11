IWF warnt vor Bitcoin als gesetzlichem Zahlungsmittel

Während Kryptowährungen und digitales Geld das Potenzial haben, Zahlungssysteme effizienter zu machen, sei die Entscheidung El Salvadors, Bitcoin zu einem gesetzlichen Zahlungsmittel zu machen, eine riskante Entscheidung, so der Internationale Währungsfonds (IWF) in einer Mitteilung vom Montag. Die globale Finanzorganisation erklärte:

"Angesichts der hohen Preisvolatilität von Bitcoin birgt seine Verwendung als gesetzliches Zahlungsmittel erhebliche Risiken für den Verbraucherschutz, die finanzielle Integrität und die Finanzstabilität." "Aufgrund dieser Risiken sollte Bitcoin nicht als gesetzliches Zahlungsmittel verwendet werden."

Außerdem drängte der IWF auf eine "Stärkung der Regulierung und Überwachung des neuen Zahlungsökosystems".

El Salvador verabschiedete im September vergangenen Jahres ein Gesetz, das Bitcoin den Status eines offiziellen gesetzlichen Zahlungsmittels neben dem US-Dollar verlieh und war damit das erste Land der Welt, das die Kryptowährung anerkannte. Die Regierung hat seitdem ein E-Wallet-System namens Chivo etabliert, mit dem die Einwohner Zahlungen in Bitcoin veranlassen und die digitalen Münzen in US-Dollar umtauschen können.

Der IWF erkannte zwar an, dass das System die "finanzielle Eingliederung und das Wachstum fördern" könnte, forderte aber zusätzliche rechtliche Schutzmaßnahmen zum Schutz der Verbraucher sowie zur Bekämpfung von Geldwäsche und Terrorismusfinanzierung.

Die Warnung des IWF erfolgte nur wenige Tage, nachdem El Salvador Pläne für die erste "Bitcoin-Stadt" der Welt vorgestellt hat, die zunächst durch Krypto-Anleihen finanziert werden soll. Die am vergangenen Wochenende angekündigte Krypto-Stadt soll in der Nähe des Vulkans Conchagua im Südosten des Landes errichtet werden. Sie soll über Gewerbe- und Wohngebiete sowie Unterhaltungsmöglichkeiten, Restaurants, einen Flughafen und andere Annehmlichkeiten verfügen, die in einer modernen Metropole üblich sind. Das Projekt befindet sich noch in der Konzeptionsphase. Eine erste Anleiheemission ist für 2022 geplant und der Bau soll etwa zwei Monate nach Sicherung der Finanzierung beginnen.

