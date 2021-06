El Salvador macht Bitcoin zum gesetzlichen Zahlungsmittel

Am Dienstag hat der Kongress von El Salvador dem Vorschlag von Präsident Nayib Bukele zugestimmt, die Kryptowährung Bitcoin zum gesetzlichen Zahlungsmittel zu machen. Damit wird El Salvador zum ersten Land der Welt, das Bitcoin als reguläre Währung akzeptiert. In 90 Tagen wird die Kryptowährung neben dem US-Dollar gesetzliches Zahlungsmittel sein.

Bukele erklärte, die Regierung habe hiermit Geschichte geschrieben. Der Schritt werde die Geldüberweisung in die Heimat für im Ausland lebende Bürger einfacher machen. In einem Tweet teilte der Präsident mit:

"Es wird unserem Land finanzielle Inklusion, Investitionen, Tourismus, Innovation und wirtschaftliche Entwicklung bringen. Niemand soll sagen, dass wir zu klein sind, um groß zu sein."

Bukele verwies außerdem darauf, dass 70 Prozent der Bürger in El Salvador kein Bankkonto besitzen. Die Anerkennung des Bitcoins als Zahlungsmittel werde ihnen den Zugang zu finanziellen Dienstleistungen ermöglichen. Gemäß dem Gesetz muss jedes Geschäft Bitcoin als Zahlung für Waren oder Dienstleistungen akzeptieren, es sei denn, die Mittel für die Transaktion sind nicht vorhanden.

Am Tag der Abstimmung in El Salvador kommentierte der russische Außenminister Sergei Lawrow die Aktivitäten Russlands zur Milderung der Abhängigkeit vom US-Dollar und erklärte, die Kryptowährungen seien ein sehr wichtiges Thema in Bezug auf die Entwicklung der Weltwirtschaft:

"China entwickelt sie energisch und hat bemerkenswerte Ergebnisse erzielt. Daran arbeiten wir auch inhaltlich. Ich glaube, es wird eine Zeit geben, in der Kryptowährungen eine bedeutende Rolle spielen und eine beträchtliche Nische im internationalen Zahlungsverkehr einnehmen werden."

Die Wirtschaft von El Salvador ist stark von Geldüberweisungen aus dem Ausland abhängig, die rund 20 Prozent des Bruttoinlandsprodukts (BIP) ausmachen. Mehr als zwei Millionen Salvadorianer leben außerhalb des Landes und überweisen jährlich mehr als 4 Milliarden US-Dollar in ihr Heimatland.

