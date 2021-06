Trump hält Bitcoin für möglichen Betrug und macht sich für US-Dollar stark

Der ehemalige US-Präsident Donald Trump hat Bitcoin am Montag als wahrscheinlichen Betrug bezeichnet. Trump fügte hinzu, dass Bitcoin mit dem US-Dollar konkurriert, den er als die Währung der Welt sehen möchte.

Bitcoin könne einen Betrug sein – dies hat der ehemalige US-Präsident Donald Trump erklärt. Bei einem Interview mit Fox Business fragte Moderator Stuart Varney nach Trumps Gedanken zu der Kryptowährung Bitcoin und ob er darin investieren würde:

"Ich mag es nicht, weil es eine andere Währung ist, die mit dem Dollar konkurriert. Ich möchte, dass der Dollar die Währung der Welt ist. Das habe ich immer gesagt."

Trump hat in den letzten Jahren Kryptowährungen wiederholt einen Beitrag zu "rechtswidrigem Verhalten, einschließlich des Drogenhandels und anderer illegalen Aktivitäten" vorgeworfen. Trump twitterte im Juli 2019:

"Ich bin kein Fan von Bitcoin und anderen Kryptowährungen, die kein Geld sind und deren Wert sehr volatil ist und auf nichts basiert."

Trump betonte, in den USA gebe es nur eine echte Währung, und diese sei stärker denn je. Sie sei bei Weitem die dominierende Währung auf der ganzen Welt, und das werde auch immer so bleiben. Es heiße US-Dollar, so der Ex-Präsident. Unterdessen hatte Trumps Präsidialverwaltung als eine der letzten Amtshandlungen vor der Amtseinführung des neuen Präsidenten Joe Biden versucht, die Kryptowährung durch Vorschriften zu bekämpfen.

Mehr zum Thema - US-Präsident Trump: "US-Dollar wird stärkste Währung bleiben!"