Ältester Industriekonzern der Welt kündigt Spaltung an, treibt Aktienkurs in die Höhe

Aktien von General Electric (GE) stiegen am Dienstag im vorbörslichen Handel um 2,6 Prozent auf 111,29 US-Dollar pro Aktie. Am Montag hatte der Konzern Pläne zur Ausgliederung seiner Geschäftsbereiche Gesundheitswesen, Energie und Luftfahrt in separate Unternehmen bekannt gegeben. Die Ausgliederung soll bis zum Jahr 2024 abgeschlossen sein, teilte GE in einer Pressemitteilung auf seiner Webseite mit.

GE Healthcare soll Anfang 2023 als eigenständiges Medizintechnikunternehmen ausgegliedert werden. Darüber hinaus wird GE Anfang 2024 seine Geschäftsbereiche GE Renewable Energy, GE Power und GE Digital in einer separaten Geschäftseinheit zusammenfassen. Die Namen der beiden Unternehmen wurden noch nicht bekannt gegeben.

GE Aviation, der Goldesel des Unternehmens, der Düsentriebwerke für Boeing und Airbus herstellt, wird den Namen General Electric beibehalten und unter dem Vorsitz des derzeitigen CEO Larry Culp stehen. Die Kapitalstruktur der drei neuen Unternehmen soll zu einem späteren Zeitpunkt bekannt gegeben werden.

Der Schritt beendet jahrelange Spekulationen über die Zukunft des 129 Jahre alten Industriekonglomerats, das einst zu den führenden US-Unternehmen gehörte, infolge der globalen Finanzkrise 2008 aber ins Trudeln geriet. Seitdem lastet auf GE eine hohe Schuldenlast von rund 103,6 Milliarden US-Dollar, die seine Beliebtheit unter Anlegern infrage stellt.

Die Situation änderte sich jedoch, nachdem Larry Culp im Jahr 2018 den Chefposten des Unternehmens übernommen hatte. Seine Strategie brachte GE auf den Weg, seine Schulden bis Ende 2021 durch den Verkauf von Vermögenswerten um mehr als 75 Milliarden US-Dollar zu reduzieren.

Laut Culp, der die Idee der Aufspaltung einbrachte, um das aufgeblähte Geschäft des Unternehmens zu vereinfachen, werden die drei neuen GE-Töchter als Einzelunternehmen mehr Wachstumschancen haben und sich auf spezifischere Angelegenheiten konzentrieren können. In einem Interview mit Reuters sagte Culp kürzlich:

"Ausgliederungen schaffen eine Menge Wert. Diese Schritte zielen darauf ab, GE stärker zu machen und unseren Geschäften und Teams zu mehr Leistung zu verhelfen."

