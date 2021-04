Indien und China steigern Goldkäufe – Markt erholt sich von den Pandemie-Folgen

Die Nachfrage nach physischem Gold stieg in der Frühjahrssaison in Indien, China und anderen asiatischen Ländern, in denen der Glanz des Edelmetalls am meisten geschätzt wird, stark an. Das berichtete die japanische Zeitung "Nikkei" unter Berufung auf Branchendaten.