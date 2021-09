Auf dem Weg zur Selbstfindung: Betrunkener nimmt an Suchaktion nach sich selbst teil

Im ländlichen Gebiet nahe der Stadt Inegöl in der türkischen Provinz Bursa hat sich ein betrunkener Mann einer Suchaktion in einem Wald angeschlossen und stundenlang daran beteiligt. Erst nachdem der 50-Jährige andere Mitglieder des Rettungsteams den Namen des Vermissten rufen hörte, stellte sich heraus, dass er nach sich selbst suchte. Somit hat er das seltene Glück, sich selbst gefunden zu haben. Am Dienstag berichteten lokale Medien über den Vorfall.

Bursa'nın İnegöl ilçesinde, Beyhan Mutlu isimli şahıs, kendisi için başlatılan arama çalışmalarını başkası için zannederek saatlerce kendini aradı.Ekipler, arama çalışmasıyla ilgili tutanak düzenleyip kayıp şahsı evine bıraktılar. pic.twitter.com/yhVaPSh7wY — Vaziyet (@vaziyetcomtr) September 28, 2021

Beyhan Mutlu hatte mit seinen Freunden Alkohol getrunken und war anschließend betrunken in den Wald gegangen. Als er nicht zurückkehrte, meldeten seine Freunde den Mann bei der Polizei als vermisst.

Eine Rettungsaktion wurde eingeleitet und erst einige Stunden später entdeckten die Retter den Vermissten unerwartet unter den freiwilligen Suchern. Als sie den Mann mit seinem Namen ansprachen, soll der angebliche Vermisste gleichgültig geantwortet haben: "Ich bin hier."

Die Polizei fuhr den Mann Medienangaben zufolge schließlich nach Hause.

