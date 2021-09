Schuld und Sühne: Russische Touristin bleibt in Sarkophag stecken

Das war ganz schön eng: Eine Russin, die ihren Urlaub auf Zypern verbrachte, kletterte bei einer Exkursion in einen Sarkophag und blieb stecken. Um die Frau wieder herauszuholen, mussten gleich mehrere Passanten anpacken.

Eine russische Touristin ist in Zypern in das Grab einer Nekropole geklettert, um angeblich ein originelles Foto zu machen. Es kam, wie es kommen musste: Die Frau blieb stecken und konnte nicht mehr selbstständig herauskommen. Ein Video des Zwischenfalls ging in den sozialen Netzwerken viral. Wie die Aufnahmen zeigen, mussten drei weitere Personen helfen, um die Frau wieder herauszuziehen:

Туристка из России залезла в саркофаг святого Лазаря (Кипр) 🤦🏼‍♂️Ору с момента, когда мужик зачем-то плиту гробницы придерживает. pic.twitter.com/wRH0So485M — Лекс (@dobromanov) September 1, 2021

Einige russische Medien berichten, dass sich der Vorfall in den Königsgräbern des archäologischen Parks in Paphos, die zum UNESCO Weltkulturerbe gehören, ereignete. Andere verweisen auf die Lazarus-Kirche in Larnaka.

Internetnutzer kommentierten, dass der Vorfall eine Lektion für Touristen sei, die historische Stätten für andere Zwecke nutzen.

Mehr zum Thema - Zarte Kunst: Tourist beschädigt Statue bei Fotoshooting – Video mit seiner Reaktion geht viral