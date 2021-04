Samtpfote in Uniform: In Japan wird Katze zur Polizeichefin für einen Tag

Die Menschheit ist verrückt nach Katzen. Wir teilen Fotos und Videos mit Samtpfoten in sozialen Netzwerken und wenden uns an sie, wenn wir Kopfschmerzen haben. Sie schützen uns vor Mäusen und arbeiten in Museen. Und diese Katze wurde sogar Polizeichefin für einen Tag!