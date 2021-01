Naschkatze wider Willen: Mieze überlebt dreiwöchige Seereise als blinder Passagier – dank Pralinen

Am 26. Dezember legte in der ukrainischen Hafenstadt Odessa ein Schiff ab, das unter anderem eine Ladung Süßigkeiten in die israelische Hafenstadt Haifa liefern sollte. Die Besatzung hatte aber keine Ahnung, dass in einem Container mit Pralinen ein blinder Passagier eingeschlossen war. Es handelte sich um eine Katze, die die rund dreiwöchige Schiffsreise ohne Wegzehrung durchhielt. Das Tier wurde erst am Zielort entdeckt, als der Container geöffnet wurde. Wie die Reederei Star Shine Shipping LTD am 14. Januar auf Facebook mitteilte, habe man anhand von Sicherheitskameras nachträglich festgestellt, wie die Katze in den Container gelangt war.

Da einige Kartons mit Pralinen nach der langen Fahrt aufgerissen waren, schloss man darauf, dass die Katze vor Hunger die Süßigkeiten verzehrt haben dürfte. Das Tier dürfte auch Kondenswasser an den Wänden des Containers geleckt haben, um am Leben zu bleiben. Nach der Ankunft wurde die Katze unter Quarantäne gestellt. Reedereidirektor Alexander Winniz versprach, sich um das weitere Schicksal des Tieres persönlich zu kümmern. Nach Angaben des ukrainischen Regionalsenders 7 Kanal waren viele Israelis von der Geschichte gerührt und zeigten sich bereit, die reiselustige Katze bei sich aufzunehmen.

