Fußballspiel wie in Silent Hill: Dichter Nebel macht Kicker für Zuschauer unsichtbar

Dichter Nebel hat ein Fußballspiel in Russland in ein sonderbares Geschehen verwandelt, das die Zuschauer an den Horrorfilm "Silent Hill" denken ließ. Wegen des ungünstigen Wetters wurde das Treffen zwar für 20 Minuten unterbrochen, dann aber doch zu Ende geführt.

In Russland hat am Wochenende ein Fußballspiel für Aufsehen gesorgt. Der Grund war die ungewöhnliche Szenerie, in der die Zuschauer dem Geschehen auf dem Rasen kaum folgen konnten: Ein äußerst dichter Nebel war wohl der wichtigste Akteur beim Treffen zwischen dem FC Dynamo Stawropol und FC Jessentuki am Samstag in Stawropol.

Mitten in der ersten Halbzeit wurde das Spiel sogar für 20 Minuten unterbrochen, da die Spieler bei Nullsicht auf dem Rasen einander nicht ausmachen konnten, ganz zu schweigen von den Zuschauern, die dem Treffen ausschließlich dank eines Kommentators folgen konnten.

О российском футболе.Матч Динамо Ставрополь - Ессентуки. Суперзрелище для болельщиков.А можно все матчи в России так же проводить? Так зрелищнее. pic.twitter.com/M7wpdP1drU — dymkag (@dymkag) April 11, 2021

Russische Medien zitierten einen besonders skurrilen Kommentar, der das Geschehen auf dem Fußballfeld versinnbildlichte. Mitten in der zweiten Halbzeit ertönte aus den Lautsprechern:

"Wenn man nach den Rufen der Jessentuki-Spieler urteilt, muss der Gleichstand wiederhergestellt worden sein. Man hat eben mitgeteilt, dass Gleb Burkow ein Tor geschossen habe. Vielleicht ist dem auch so."

Trotz der ungünstigen Wetterbedingungen wurde das Spiel zu Ende geführt. Die Mannschaften trennten sich mit 2:2 unentschieden.

Mehr zum Thema - Weiß auf Weiß: Schnee auf Rasen macht Fußballspieler beinahe unsichtbar