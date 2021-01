Weiß auf Weiß: Schnee auf Rasen macht Fußballspieler beinahe unsichtbar

Am 16. Januar hat in der türkischen Metropole Istanbul ein kurioses Fußballspiel stattgefunden. Gegeneinander traten die Sportvereine Başakşehir und Sivasspor an. Da für die letztere Elf dies ein Auswärtsspiel war, erschienen die Spieler auf dem Rasen in weißen Socken, Hosen und Trikots. Ihre Rivalen trugen ihre orange-blaue Heimuniform.

Während des Spiels begann es aber stark zu schneien, sodass das grüne Spielfeld im Başakşehir-Fatih-Terim-Stadion allmählich weiß wurde.

🎙️ Fayçal Fajr:Zor maç oldu, hava şartlarından dolayı. Çok çabaladık, çok uğraştık. Tüm takım arkadaşlarımı canı gönülden tebrik ediyorum. pic.twitter.com/IHXxtBl6RM — Demir Grup Sivasspor (@SivassporKulubu) January 16, 2021

Der Schneefall hatte eine unangenehme Folge für die Zuschauer, insbesondere für jene, die das Spiel im Fernsehen mitverfolgten. Denn die weißgekleideten Sivasspor-Spieler wurden beinahe unsichtbar.

How many players can you spot 👀 — FootballFunnys (@FootballFunnnys) January 16, 2021

Die getarnte Mannschaft sorgte sofort für viel Aufsehen. Bilder des Fußballspiels verbreiteten sich in den sozialen Medien viral.

Two teams in Turkey played through the snow today.One team wore white…😂 @brfootballpic.twitter.com/zvJf9ldVPG — Bleacher Report (@BleacherReport) January 16, 2021

Das Aufeinandertreffen endete unentschieden. Für je einen Treffer ins gegnerische Tor sorgten der Başakşehir-Stürmer Danijel Aleksić und der Sivasspor-Kicker Hakan Arslan.

Max Gradel 🆚 Hakan Arslan ortaklığı bu maçta da sürdü. ⚡♥️🤍 pic.twitter.com/oqUOEzXCff — Demir Grup Sivasspor (@SivassporKulubu) January 16, 2021

