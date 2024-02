Bauernproteste: Schweizweite Großaktion am Donnerstagabend

Ein 23-jähriger Landwirt ist zum Gesicht des Schweizer Bauernprotests geworden. Obwohl er lieber im Stall bleibt, muss Arnaud Rochat für die Koordinierung der Bewegung nun sowohl ins Fernsehstudio als auch ins Bundeshaus.

© Kantonspolizei Freiburg, RTS

Arnaud Rochat, ein 23-jähriger Landwirt aus dem Kanton Waadt, hat sich zum Symbol des Schweizer Bauernprotests entwickelt. Obwohl er lieber im Stall bleibt, muss er nun sowohl ins Fernsehstudio als auch ins Bundeshaus, um die Bewegung zu koordinieren. Trotz seiner ruhigen Art ist er bekannt für seine klare Meinung und unverblümte Aussprache. Rochat hat den Bauernaufstand in der Romandie ins Rollen gebracht und strebt nun an, dass der Protest die gesamte Schweiz erfasst, indem Bauern von Genf bis St. Gallen auf Feldern und Plätzen mit ihren Traktoren SOS-Botschaften formen. Der Protest der Bäuerinnen und Bauern in Frankreich färbt auch auf die Westschweiz ab. Anders als in #Frankreich bleibt es in der #Romandie aber friedlich. Zu Besuch bei Arnaud Rochat, der die Bewegung ins Leben gerufen hat. https://t.co/KXJohbik6Rpic.twitter.com/liuSPnTYYq — Andreas Stüdli (@AndreasStudli) January 29, 2024 Durch den Bauernprotest will Rochat Druck auf die Entscheidungsträger ausüben, insbesondere in Bezug auf den Milchpreis. Er betont jedoch, dass es nicht nur um Milchbauern geht, sondern auch um Produzenten von Gemüse, Früchten und Fleisch, die angemessen entlohnt werden müssen. On suggérait de le baptiser « 19h30 »… voici donc le veau né juste avant le passage au TJ d’Arnaud Rochat hier soir. 📹 @sebfaure@usp@RTSinfopic.twitter.com/ecTSZyAOQs — Philippe Revaz (@PhilippeRevaz) January 30, 2024 Innerhalb kürzester Zeit hat Rochat eine große Online-Gemeinschaft mobilisiert und ist in die politische Arena eingetreten, um die Interessen der Landwirte zu vertreten. Sieh dir diesen Beitrag auf Instagram an Ein Beitrag geteilt von RTSinfo (@rtsinfo) Rochat, der selbst davon träumt, einen eigenen Bauernhof zu besitzen und von seiner Arbeit leben zu können, fordert eine gerechte Verteilung der Gesamtmarge im Agrarsektor und kritisiert die Auswirkungen des interkontinentalen Freihandels auf die lokale Landwirtschaft. Seine Vision einer besseren Welt umfasst einen modernen, fairen Markt, der eine lokale und nachhaltige Kreislaufwirtschaft unterstützt. Rochat setzt sich für einen friedlichen Protest ein, der eine Perspektive für die Zukunft der Landwirtschaft in der Schweiz bietet. Mehr zum Thema - Bauernproteste auch in der Schweiz

Durch die Sperrung von RT zielt die EU darauf ab, eine kritische, nicht prowestliche Informationsquelle zum Schweigen zu bringen. Und dies nicht nur hinsichtlich des Ukraine-Kriegs. Der Zugang zu unserer Website wurde erschwert, mehrere Soziale Medien haben unsere Accounts blockiert. Es liegt nun an uns allen, ob in Deutschland und der EU auch weiterhin ein Journalismus jenseits der Mainstream-Narrative betrieben werden kann. Wenn Euch unsere Artikel gefallen, teilt sie gern überall, wo Ihr aktiv seid. Das ist möglich, denn die EU hat weder unsere Arbeit noch das Lesen und Teilen unserer Artikel verboten. Anmerkung: Allerdings hat Österreich mit der Änderung des "Audiovisuellen Mediendienst-Gesetzes" am 13. April diesbezüglich eine Änderung eingeführt, die möglicherweise auch Privatpersonen betrifft. Deswegen bitten wir Euch bis zur Klärung des Sachverhalts, in Österreich unsere Beiträge vorerst nicht in den Sozialen Medien zu teilen.