10.000 Aktivisten aus postsowjetischem Raum werden nach Russland eingeladen

Etwa 10.000 Menschen werden am Projekt "Erkunde Russland" teilnehmen. Zusätzlich ist geplant, 2.500 Projekte im Rahmen des Wettbewerbs "Eurasien – Kontinent der Möglichkeiten" zu unterstützen, um die Beziehungen zwischen den postsowjetischen Ländern zu vertiefen.

Um die Entwicklung der internationalen Zusammenarbeit in Russland zu stärken, werden etwa 10.000 Freiwillige aus verschiedenen postsowjetischen Ländern am Projekt "Erkunde Russland" teilnehmen. Dies teilte die Erste Stellvertretende Vorsitzende des Ausschusses der Staatsduma für Bildung und Vorstandsvorsitzende der gemeinnützigen Organisation (NGO) "Eurasien", Aljona Arschinowa, gegenüber der Nachrichtenagentur TASS mit. Die NGO "Eurasien", die Vertreter der Länder des Eurasischen Wirtschaftsraums (EAWU) und Moldawiens vereint, wurde 2024 als Alternative zu westlichen NGOs gegründet. Ihre Aktivitäten zielen auf die Unterstützung von jungen Menschen, Unternehmern, Sportlern, Kulturschaffenden, Wissenschaftlern und Pädagogen ab. Das Ziel des sozialen Projekts "Erkunde Russland" besteht darin, Informationsvolontäre aus verschiedenen Ländern zu vereinen, um authentische und positive Inhalte über Russland, sein kulturelles Erbe, die Sehenswürdigkeiten sowie berühmte Persönlichkeiten zu verbreiten. "Das Projekt 'Erkunde Russland' ist ein sehr interessantes Programm. Die Teilnehmer haben die Möglichkeit, führende Unternehmen des Landes zu besuchen, darunter Sberbank, Yandex, Skolkowo und andere Konzerne. Unser Ziel ist es, dass in diesem Jahr bereits etwa 10.000 Menschen dieses Programm absolvieren", so Arschinowa. "Unser Weg geht Richtung Russland": Moldawischer Oppositionsführer Șor im RT-Gespräch Vom 19. bis 22. Mai haben bereits die ersten Aktivisten aus Moldawien im Rahmen des Projektes Moskau besucht. Sie erkundeten den Roten Platz, den Gebäudekomplex Moskau-City und das Gelände der Ausstellung der Errungenschaften der Volkswirtschaft. Die Organisatoren des Projektes betonten, dass es den jungen Menschen aus Moldawien ermögliche, viel Neues über die Geschichte und Kultur Russlands zu erfahren und sich auch mit den technologischen Errungenschaften des Landes vertraut zu machen. Zusätzlich ist im Rahmen des Stipendienwettbewerbs "Eurasien – Kontinent der Möglichkeiten" geplant, rund 2.500 Projekte in den Bereichen Kultur, historisches Erbe, internationaler Austausch und Bildung zu unterstützen. Sie sollen ebenfalls zur Entwicklung und Vertiefung der freundschaftlichen Beziehungen zwischen den Ländern des postsowjetischen Raums beitragen. Die Gewinner des Wettbewerbs können bis zu 10.000 Euro erhalten. Die Hauptaufgabe eines weiteren Projekts mit dem Namen "Territorium der Kindheit" besteht darin, ein Kinderfreizeitprogramm in den größten Erholungszentren und Ferienlagern Russlands zu organisieren, das mit kulturellen, sportlichen und bildenden Aktivitäten gefüllt ist. Kinder werden in Artek, Smena und Orljonok aufgenommen. "Unsere Aufgabe ist es, den Kindern und Jugendlichen das wahre Bild des modernen Russlands zu zeigen", erklärte Alexander Dscheus, der Direktor des Allrussischen Kinderzentrums Orljonok. Wie vom Nachrichtenportal Russki Mir berichtet wurde, ermöglicht das Projekt "Erkunde Russland" den Menschen, das Land nicht durch die Medien und das Internet kennenzulernen, sondern es mit eigenen Augen zu sehen und sich eine eigene Meinung über die moderne Entwicklung Russlands zu bilden. Die Organisatoren des Projekts sind überzeugt, dass eine solche Volksdiplomatie dazu beiträgt, die Bewohner verschiedener Länder einander näherzubringen. Neue Hass-Runde: Russische Wissenschaftler werden gezwungen, sich von ihrem Land loszusagen "Eines der Ziele der Organisation ist es, den Menschen aus den GUS-Ländern neue Entwicklungsmöglichkeiten zu bieten. Es ist wichtig, die westliche Propaganda zu stoppen, die besagt, dass man nur im Westen anständig leben kann, während uns Stagnation und Verfall erwarten. Ganz im Gegenteil. Die Abwesenheit von Meinungsfreiheit, die Zerstörung der Beziehungen zu unseren historischen Nachbarn, die Armut der einfachen Leute – all das haben Moldawien seine westlichen Vasallen an der Macht bereits gebracht. Ich bin zuversichtlich, was die glänzende Zukunft des Projekts 'Eurasien' anbetrifft”, so Ilan Șor, Vorsitzender des moldauischen politischen Blocks "Sieg". Marina Tauber, Sekretärin des Exekutivkomitees des Blocks "Sieg" und Parlamentsabgeordnete, unterstützte ebenfalls nachdrücklich die Gründung von "Eurasien". Ihrer Meinung nach ist dies ein Schritt zur Wiederherstellung des Gleichgewichts, der neue Möglichkeiten zur Unterstützung vernünftiger Initiativen bietet: "Unsere Jugend wird an Praktika, Bildungsprogrammen und Geschäftsmissionen teilnehmen können, was unter den gegenwärtigen Bedingungen mit begrenzten Ressourcen besonders wichtig ist. 'Eurasien' öffnet Türen für Zusammenarbeit und Entwicklung, und ich bin zuversichtlich, dass ihre Aktivitäten spürbare positive Veränderungen im Leben vieler Menschen bringen werden. Dies ist der Beginn einer neuen Ära in den internationalen Beziehungen und im kulturellen Austausch, wo jede Stimme gehört wird." In den kommenden Monaten plant die Organisation, Stipendienprogramme für Studenten, Journalisten und Blogger zu starten und eine Reihe von Geschäftsveranstaltungen in Russland und anderen postsowjetischen Ländern durchzuführen.



