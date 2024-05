Putin lobt "wichtiges Zentrum" der entstehenden multipolaren Welt

Ein Gipfeltreffen der Eurasischen Wirtschaftsunion in Moskau fiel mit dem zehnten Jahrestag der Gründung der Gruppe zusammen. Die Union habe sich in den letzten zehn Jahren gut entwickelt und sich "als unabhängiges und autarkes Zentrum der entstehenden multipolaren Welt" etabliert, so der russische Präsident.

Quelle: RT

Der russische Präsident Wladimir Putin lobte die wichtige Rolle der Eurasischen Wirtschaftsunion (EAWU) in der entstehenden multipolaren Welt, in einer Rede während eines Gipfeltreffens der Gruppe am Mittwoch in Moskau. EU und Deutschland geben im globalen Handel massiv Anteile an China ab Das Treffen fiel mit dem zehnten Jahrestag der Unterzeichnung des Gründungsvertrages der EAWU zusammen, der fünf postsowjetische Staaten – Armenien, Weißrussland, Kasachstan, Kirgisistan und Russland – zu einem einzigen integrierten Markt zusammenführte. Der Gruppe gehören auch drei Beobachterstaaten an: Kuba und zwei weitere ehemalige Sowjetstaaten, Moldawien und Usbekistan. In seiner Rede vor dem nicht öffentlichen Teil des Gipfels lobte Putin die Entwicklung des Blocks und erklärte, die Union habe sich in den letzten zehn Jahren gut entwickelt und sich "als unabhängiges und autarkes Zentrum der entstehenden multipolaren Welt" etabliert. Die Union halte sich strikt an ihre "Hauptprinzipien der Integrationszusammenarbeit", nämlich "Gleichheit, gegenseitiger Nutzen, Achtung und Rücksichtnahme auf die Interessen des anderen", so Putin. "Die wirtschaftlichen Indikatoren sprechen für sich: Nach den vorliegenden Schätzungen stieg das gemeinsame BIP der EAWU-Länder in den letzten zehn Jahren von 1,6 auf 2,5 Billionen US-Dollar. Der Handel mit Drittländern wuchs um 60 Prozent von 579 auf 923 Milliarden US-Dollar, während sich das Volumen des gegenseitigen Handels fast verdoppelte: von 45 auf 89 Milliarden US-Dollar, wobei über 90 Prozent der Transaktionen bereits in nationalen Währungen abgewickelt werden", erklärte der russische Präsident. Er wies zudem darauf hin, dass auch in diesem Jahr positive makroökonomische Trends innerhalb der Union zu beobachten seien. Analyse Dritter Weltkrieg? Was Washington von Russland wirklich will Die EAWU habe sich nicht nur für ihre Mitgliedsstaaten, sondern auch für die gesamte eurasische Region als vorteilhaft erwiesen, so Russlands Staatsoberhaupt weiter. Die Union "trägt zu einer stabilen und nachhaltigen Entwicklung sowohl der fünf Mitgliedsländer als auch der eurasischen Region insgesamt bei und führt zu einer Verbesserung der Lebensqualität und des Wohlstands unserer Bevölkerungen." Die EAWU ist praktisch der Nachfolger der Eurasischen Wirtschaftsgemeinschaft, einer inzwischen aufgelösten Gruppe, die zwischen 2000 und 2014 bestand, aber kurz nach der Unterzeichnung des EAWU-Vertrags aufgelöst wurde. Mehr zum Thema - Staats- und Regierungschefs der Eurasischen Wirtschaftsunion halten Jubiläumsgipfel in Moskau ab

Durch die Sperrung von RT zielt die EU darauf ab, eine kritische, nicht prowestliche Informationsquelle zum Schweigen zu bringen. Und dies nicht nur hinsichtlich des Ukraine-Kriegs. Der Zugang zu unserer Website wurde erschwert, mehrere Soziale Medien haben unsere Accounts blockiert. Es liegt nun an uns allen, ob in Deutschland und der EU auch weiterhin ein Journalismus jenseits der Mainstream-Narrative betrieben werden kann. Wenn Euch unsere Artikel gefallen, teilt sie gern überall, wo Ihr aktiv seid. Das ist möglich, denn die EU hat weder unsere Arbeit noch das Lesen und Teilen unserer Artikel verboten. Anmerkung: Allerdings hat Österreich mit der Änderung des "Audiovisuellen Mediendienst-Gesetzes" am 13. April diesbezüglich eine Änderung eingeführt, die möglicherweise auch Privatpersonen betrifft. Deswegen bitten wir Euch bis zur Klärung des Sachverhalts, in Österreich unsere Beiträge vorerst nicht in den Sozialen Medien zu teilen.