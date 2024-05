Putins Amtseinführung: Beziehungen zum Westen, nationale Widerstandsfähigkeit und der Weg zum Sieg

Der russische Präsident betonte, dass das Land angesichts interner und externer Herausforderungen unnachgiebig sein muss. "Wir sind ein vereintes und großes Volk, und gemeinsam werden wir alle Hindernisse überwinden und alle unsere Pläne verwirklichen. Lasst uns gemeinsam gewinnen", erklärte Putin.

Der russische Präsident Wladimir Putin ist offiziell für eine fünfte Amtszeit vereidigt worden. In seiner Antrittsrede im Kreml schwor Putin am Dienstag, die Interessen des Landes inmitten der Konfrontation mit dem Westen über den Ukraine-Konflikt zu schützen. Hier die wichtigsten Punkte der Zeremonie und Putins Rede, mit der der russische Staatschef seine sechsjährige Amtszeit beginnt. Vom Westen weitgehend gemiedene Zeremonie Die Amtseinführung fand im prunkvollen Kremlpalast im Herzen Moskaus statt. Hunderte gewichtiger Gäste, darunter hochrangige Regierungsvertreter und ausländische Botschafter, nahmen daran teil. Welcher ausländische Staatschef gratulierte Putin zuerst? Trotz der angespannten Beziehungen lud Russland Gesandte aus westlichen Ländern zur Einweihung ein. Doch nur wenige, darunter Abgesandte aus Frankreich, Ungarn und der Slowakei, nahmen tatsächlich teil. Vertreter der USA, der EU, des Vereinigten Königreichs und Kanadas waren bei der Zeremonie nicht anwesend. Der Spiegel berichtete, dass Putins Amtseinführung zu einer Spaltung zwischen den EU-Ländern geführt habe, und zwar zwischen denen, die "die Kommunikationskanäle [mit Russland] offen halten wollen", und denen, die dies nicht tun. Die Sprecherin des Außenministeriums, Maria Sacharowa, erklärte, Russland veranstalte keine Inaugurationen und andere Zeremonien, "um dem Westen zu berichten". Kreml-Sprecher Dmitri Peskow fügte hinzu, Moskau werde keine Vergeltungsmaßnahmen gegen Länder ergreifen, die die Veranstaltung brüskierten. Nationale Prioritäten Welt: Psychologisch hat Putin den Ukraine-Krieg bereits gewonnen In seiner Antrittsrede betonte Putin, dass Russland autark und wettbewerbsfähig sein und gleichzeitig ein Regierungssystem fördern müsse, das belastbar und flexibel genug sei, um sich an neue Bedingungen anzupassen. Ein wichtiges Ziel sei es, jahrhundertealte Werte und Traditionen zu bewahren, fügte er hinzu. Der Erfolg des Landes bei der Bewältigung interner und externer Probleme hänge weitgehend davon ab, ob es geeint bleibe und den "gemeinsamen Willen habe, dem Mutterland zu dienen", betonte der Präsident. "Wir sind ein vereintes und großes Volk, und gemeinsam werden wir alle Hindernisse überwinden und alle unsere Pläne verwirklichen. Lasst uns gemeinsam gewinnen", erklärte Putin. Beziehungen zum Westen Moskau sei bereit, freundschaftliche Beziehungen zu den Nationen der Welt aufzubauen, die in Russland einen "zuverlässigen und ehrlichen Partner" sehen, so Putin. Dies gelte auch für die Beziehungen zum Westen, so der russische Präsident. Analyse Dritter Weltkrieg? Was Washington von Russland wirklich will "Wir lehnen den Dialog mit den westlichen Nationen nicht ab. Der Ball liegt bei ihnen", betonte Putin und fügte hinzu, dass die künftigen Beziehungen davon abhängen, ob der Westen an seiner "aggressiven Politik" und seinen Versuchen festhalte, Moskau abzuschrecken und unter Druck zu setzen. "Ein Gespräch, auch über Fragen der Sicherheit und strategischen Stabilität, ist möglich. Aber nicht aus einer Position der Stärke heraus, ohne Arroganz, Überheblichkeit und das Gefühl persönlicher Exklusivität, sondern nur auf gleicher Augenhöhe und mit Respekt für die Interessen des anderen", so der russische Regierungschef. Anstehende Kabinettsumbildung Wie in der russischen Verfassung vorgesehen, trat die nationale Regierung kurz nach der Amtseinführung zurück. Putin hat jedoch ein Gesetz unterzeichnet, das die derzeitige Regierung anweist, ihre Arbeit fortzusetzen, bis eine neue Regierung gebildet ist. Es wird erwartet, dass der Prozess zügig vonstattengeht, und Kreml-Sprecher Dmitri Peskow erklärte, dass der Präsident seine Wahl des Ministerpräsidenten bereits am Dienstag bekannt geben könne. Das Amt wird derzeit von Michail Mischustin bekleidet, der seit 2020 in dieser Funktion tätig ist. Walentina Matwijenko, die Vorsitzende des Oberhauses des russischen Parlaments, sagte, sie erwartet, dass den Gesetzgebern nächste Woche eine vollständige Liste des vorgeschlagenen Kabinetts vorliegen werde. Mehr zum Thema – Wladimir Putin zieht Fazit seiner Amtszeit

