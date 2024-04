Russland: Anhänger für Frauen zum Schutz vor Übergriffen entwickelt

In Russland wurde ein Anhänger entwickelt, der Frauen vor Übergriffen schützen soll. Die betroffene Person kann bei Gefahr auf das Gerät klicken und ein Signal an andere Benutzer, Rettungsdienste und Angehörige senden.

Quelle: Gettyimages.ru © bojanstory

In Russland wurde ein Anhänger entwickelt, der Frauen vor Übergriffen schützen soll, berichtet die Nachrichtenagentur RIA Nowosti unter Berufung auf den Pressedienst der Nationalen Technologieinitiative. Der Anhänger funktioniert in Verbindung mit einer App. Um den Alarm auszulösen, muss die Frau auf den Anhänger drücken. Mit einem Tastendruck werden die Informationen an die in der Kontaktliste ausgewählten Familienmitglieder und Freunde gesendet, mit zwei Tastendrücken an weitere Nutzer im Umkreis von drei Kilometern und mit drei Tastendrücken an die Notrufzentrale. Kasachstan: Ex-Minister vor Gericht wegen brutalen Mordes an Ehefrau "Das Gerät sendet ein Signal aus, die App empfängt es und sendet Nachrichten mit dem Standort, der über die SIM-Karte ermittelt wird. Die Anwendung enthält auch eine Karte, auf der Personen in Gefahr und deren Angehörige in der Nähe angezeigt werden", so die Entwickler. Für die Zukunft ist eine Lichtsignalfunktion geplant, um Kriminelle abzuschrecken. Die App enthält auch einen sicheren Routenplaner. Auf der Grundlage von Kriminalitätsdaten in bestimmten Stadtteilen berechnet er die sicherste Route. Es gibt auch einen Online-Assistenten, den man anrufen und ein Gespräch simulieren kann. Die Idee dahinter ist, dass die Geräusche mögliche Angreifer abschrecken. Der Prototyp wurde für die Android-Plattform erstellt. In naher Zukunft soll er auch für iOS entwickelt werden. Die Entwickler planen, die App so zu konfigurieren, dass sie auch dann noch funktioniert, wenn der Akku des Mobiltelefons leer ist. Mehr zum Thema - Berlin: Frau zündet Passantin in Bahnhof Zoo die Haare an

