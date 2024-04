Moskau: Washingtons Unterstützung der Ukraine ist Finanzierung von Terrorismus

Die Sprecherin des russischen Außenministeriums Maria Sacharowa kommentiert das jüngste US-Gesetz zur Bewilligung von Finanzhilfen an die Ukraine, Taiwan und Israel. Sie warnt vor einer weltweiten Eskalation und sagt Washington eine Niederlage voraus.

Quelle: Sputnik © Ramil Sitdikow

Die Bewilligung von Finanzunterstützung an die Ukraine durch das US-Repräsentantenhaus kommt einer Finanzierung des Terrorismus gleich, erklärte die Pressesprecherin des russischen Außenministeriums Maria Sacharowa. In einem Beitrag auf ihrem Telegram-Kanal betonte sie, dass weitere Unterstützung der Ukraine, Israels und Taiwans durch die USA die weltweite Krise nur noch weiter befeuere, und führte aus: Meinung Die Ukraine ist ein Terrorstaat "Militärunterstützung des Kiewer Regimes ist direkte Finanzierung von Terroraktivitäten, die von Taiwan ist eine Einmischung in Chinas innere Angelegenheiten, die von Israel ein direkter Weg zur beispiellosen Eskalation in der Region." Am Samstag hatte das Unterhaus des US-Kongresses einen Gesetzentwurf bewilligt, der die Bereitstellung von Mitteln im Gesamtwert von 95 Milliarden US-Dollar für die Unterstützung der Ukraine, Israel und Taiwan vorsieht. Zugunsten Kiews wurden dabei 61 Milliarden US-Dollar bewilligt, die für den Kauf von Waffen und Militärtechnik verwendet werden sollen. Am 23. April soll der Senat über das Gesetz abstimmen. In einer weiteren Erklärung des russischen Außenministeriums merkte Sacharowa an, dass Washington sich immer weiter in einen hybriden Krieg mit Russland hineinziehe. Sie fügte hinzu, dass den USA in diesem Konflikt eine "laute und erniedrigende Niederlage wie in Vietnam oder Afghanistan" bevorstehe. Mehr zum Thema: US-Repräsentantenhaus billigt Gesetzentwurf für Ukraine-Hilfen – Moskau warnt USA vor Beschlagnahme

