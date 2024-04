Russische Ölverschiffungen auf hoher See erreichen Elf-Monats-Hoch

Die Exporte aus den großen Häfen des Landes stiegen in der Woche bis zum 14. April auf 3,95 Millionen Barrel pro Tag und erreichten damit das höchste Volumen seit Mai 2023, wie Daten zeigen.

Quelle: Gettyimages.ru © R2-D2

Die Exporte von russischem Rohöl auf dem Seeweg sind in der zweiten Aprilwoche fast auf ein Jahreshoch geklettert, berichtete Bloomberg am Dienstag und fügte hinzu, dass die Ströme aus den wichtigsten Häfen des Landes nahe dem Höchststand lagen. Börse: Öloptionen vor Angriff Irans im Rekordtempo gehandelt Russlands Rohölexporte auf dem Seeweg stiegen in der Woche bis zum 14. April um 560.000 Barrel pro Tag (bpd) auf 3,95 Millionen bpd und erreichten damit das höchste Volumen seit Mai 2023, so die Agentur unter Berufung auf Schiffsverfolgungsdaten. Der weniger schwankungsanfällige Vier-Wochen-Durchschnitt stieg ebenfalls stark an und kletterte um etwa 250.000 bpd auf 3,66 Millionen bpd, den höchsten Stand seit Anfang Juni 2023. Die durchschnittlichen wöchentlichen Lieferungen beliefen sich auf etwa 365.000 bpd und lagen Berichten zufolge etwa 490.000 bpd über dem russischen Ziel für April, das Teil der umfassenderen Bemühungen der OPEC+-Allianz ist, die Produktion und das Angebot zu kürzen, um ein Gleichgewicht der Ölpreise zu erreichen. Russland hat sich verpflichtet, die Ölausfuhren im ersten Quartal des laufenden Jahres um 500.000 bpd unter den Mai-Juni-Durchschnitt zu senken, nachdem sich mehrere andere Mitglieder der Gruppe auf eine weitere Drosselung der Produktion geeinigt haben. Es wird erwartet, dass sich die Kürzung auf russische Rohöllieferungen, die um 300.000 Barrel pro Tag gekürzt werden, und Raffinerieprodukte verteilt. Die Durchflüsse von den wichtigsten Exportterminals des Landes stiegen deutlich an und erreichten nahezu historische Höchststände, so die Quelle. Laut Daten der Schiffsverfolgung hat der größte Ölverladehafen des Landes, Primorsk im Finnischen Meerbusen, in drei der vergangenen vier Wochen zehn Tanker abgefertigt. Analyse Dritter Weltkrieg? Was Washington von Russland wirklich will Bloomberg vermutet, dass dieser Trend möglicherweise auf die Umleitung von Ölexporten zurückzuführen ist, die in russischen Raffinerien verarbeitet worden wären, die in letzter Zeit mehrfach von ukrainischen Drohnen angegriffen wurden. Seit Anfang 2022 hat der Hafen den Daten zufolge nicht mehr als elf Tanker in einer Woche abgefertigt. Der sprunghafte Anstieg der Exporte ging mit höheren Preisen für Russlands wichtigste Ölmischung Ural einher. In Geldwerten ausgedrückt, stiegen die russischen Rohölexporte in den sieben Tagen bis zum 14. April auf 2,15 Mrd. US-Dollar gegenüber 1,82 Milliarden US-Dollar zuvor. Gleichzeitig stiegen die Einnahmen im Vier-Wochen-Durchschnitt um etwa 170 Millionen US-Dollar auf 1,92 Milliarden US-Dollar pro Woche. Mehr zum Thema – Wirtschaftskrieg: USA torpedieren russische Tankerflotte

