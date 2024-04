Börse: Öloptionen vor Angriff Irans im Rekordtempo gehandelt

Der Handel mit Öloptionen stieg vor dem iranischen Angriff auf Israel rasant an, da Händler sich offenbar gegen Risiken im Nahen Osten absichern wollten. Doch da die Rohölpreise am Montag fielen, dürften die Geschäfte weniger lukrativ gewesen sein.

Quelle: Gettyimages.ru

Nur Tage bevor der Iran seinen Angriff auf Israel startete, stürzten sich die Ölanleger auf den Optionsmarkt und handelten eine Rekordmenge an Kontrakten, die von höheren Preisen profitieren, wie die Wirtschaftszeitung Bloomberg berichtete. Etwas mehr als eine Million sogenannte Calls auf die globale Brent-Rohöl-Benchmark wurden in der vergangenen Woche gehandelt und übertrafen damit den bisherigen Rekord, wie aus den von Bloomberg zusammengestellten Daten hervorgeht. Meinung "Russische Geisterschiffe" oder: wie man eine Bedrohung bastelt Die Händler strömten laut der Analyse in Scharen auf den Markt für Öloptionen, um sich gegen das Risiko eines Preisanstiegs abzusichern, sollte sich der Konflikt zwischen Israel und Iran weiter ausweiten. Optionen werden häufig zum Schutz vor größeren geopolitischen Risiken eingesetzt, da sie eine billigere Möglichkeit bieten, von einem Preisanstieg zu profitieren. Viele der Wetten dürften jedoch nicht so profitabel gewesen sein, da die Rohölpreise und die Marktvolatilität bei der Markteröffnung am frühen Montag zurückgingen und der Referenzpreis inzwischen unter 90 US-Dollar gehandelt wird. Da die Spannungen in der Region jedoch weiterhin hoch sind, werden solche Absicherungen in den kommenden Wochen wahrscheinlich weiterhin Bestand haben. Mehr zum Thema – Preisdeckel für russisches Erdöl: USA mit neuer Strategie in Bezug auf Indien

