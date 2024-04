Anti-Terror-Einsatz in russischer Teilrepublik: Zwei bewaffnete Terrorverdächtige neutralisiert

Zwei bewaffnete Männer sind bei einem Schusswechsel mit Sicherheitskräften in der russischen Teilrepublik Kabardino-Balkarien getötet worden. Die Angehörigen einer internationalen Terrororganisation sollen Anschläge und Sabotageakte in der Region vorbereitet haben.

© Russlands Nationales Antiterror-Komitee

In der russischen Teilrepublik Kabardino-Balkarien sind im Rahmen eines Anti-Terror-Einsatzes zwei bewaffnete Männer eliminiert worden. Wie Russlands Nationales Komitee zur Bekämpfung des Terrorismus bekanntgibt, bereiteten die Personen Sabotageakte und Terroranschläge in der Region vor. Aus einer Pressemitteilung der Behörde geht hervor: "Im Rahmen der Durchführung einer Anti-Terror-Operation im Vorort der Stadt Naltschik im Zusammenhang mit der Feststellung des Aufenthaltsorts von bewaffneten Personen, die an terroristischen Tätigkeiten teilnahmen, wurden zwei Banditen neutralisiert." FSB nimmt drei weitere Beteiligte am Terroranschlag auf Crocus City Hall fest Wie das Komitee berichtet, wurden die Verdächtigen in einem Einfamilienhaus in einer Gartensiedlung eingekreist. Auf die Aufforderung, sich zu ergeben, eröffneten sie auf Mitarbeiter der Sicherheitsbehörden das Feuer und wurden beim anschließenden Schusswechsel getötet. Das Komitee teilt eine Videoaufnahme des Gefechts. In der Meldung heißt es: "Nach vorhandenen Angaben planten die Mitglieder der kriminellen Gruppe, die einer internationalen Terrororganisation angehörte, eine Reihe von Sabotageakten und Terroranschlägen auf dem Gebiet der Republik zu verüben." Mitarbeiter des russischen Inlandsgeheimdienstes FSB stellten am Ort des Geschehens automatische Waffen samt Munition sicher. Die Ermittlungen werden fortgesetzt. Das Komitee betont, dass bei dem Einsatz weder Mitarbeiter der Sicherheitsbehörden noch Zivilisten zu Schaden gekommen seien. Die rund 860.000 Einwohner zählende russische Teilrepublik Kabardino-Balkarien liegt am Nordhang des Kaukasus. Ihre Hauptstadt und mit rund 240.000 Einwohnern die größte Stadt ist der Kurort Naltschik. Am 1. April hatten Mitarbeiter des FSB drei Terrorverdächtige in der kaukasischen Teilrepublik Dagestan festgenommen. Diese sollen die Täter des Anschlags auf die Moskauer Konzerthalle Crocus City Hall mit Waffen versorgt und selbst weitere Anschläge in Städten in Dagestan vorbereitet haben. Mehr zum Thema – Waffenlieferanten der Crocus-Terroristen in Dagestan festgenommen

