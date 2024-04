Gebiet Cherson: Ukrainische Drohnen greifen Lastwagen mit Lebensmitteln an, zwei Menschen getötet

Eine ukrainische Drohne hat im Gebiet Cherson einen Lebensmittellastwagen angegriffen. Der Fahrer wurde getötet. Der verwundete Beifahrer konnte noch einen Druckverband an sein Bein anlegen, wurde dann aber von einer zweiten Drohne getötet.

Im Gebiet Cherson haben Drohnen der ukrainischen Streitkräfte einen Lastwagen angegriffen, der Lebensmittel und Wasser zu einem Geschäft in dem am Ufer des Dnjepr gelegenen Dorf Babino transportierte. Der Fahrer und der Beifahrer wurden dabei getötet, berichtet Andrei Alexejenko, der Vorsitzende der Gebietsregierung, auf Telegram: "Die Drohne schlug bei Tageslicht ein und das Fahrzeug war zweifellos als ziviles Fahrzeug zu erkennen. Was aber überhaupt nicht in den Kopf will: Der Beifahrer des Wagens hat nach dem ersten Einschlag überlebt. Es gelang ihm, wegzukriechen und sein verwundetes Bein abzubinden. Doch dann hat man ihn kaltblütig auf der Straße erledigt, statt die zweite Drohne aufzusparen." Laut Alexejenko hätten ukrainische Terroristen, nachdem Dorfbewohner zu Hilfe gekommen seien, auch diese attackiert. Die Zivilisten seien aber nicht verletzt worden. Der Beamte versprach den Familien der Opfer Hilfe. Auf Telegram kursieren Videos von dem Vorfall. Vorsicht! Verstörender Inhalt! Am Vortag wurde der Fahrer eines Krankens im Dorf Gladkowka im Gebiet Cherson beim Beschuss durch ukrainische Einheiten verletzt und ins Krankenhaus eingeliefert. Nach Angaben des dortigen Gesundheitsministeriums befindet er sich in einem mittelschweren Zustand. Mehr zum Thema – Terroranschlag in der Volksrepublik Lugansk: Schulbeamter stirbt bei Bombenexplosion

