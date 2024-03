Putin ordnet Neustart der russischen Spieleindustrie an

Der russische Präsident Wladimir Putin hat die Regierung beauftragt, sich bis zum 15. Juni mit der Frage der Produktion von Spielkonsolen zu befassen. Die Hersteller der PlayStation-, Xbox- und Nintendo-Switch-Konsolen hatten im März 2022 ihre Aktivitäten im Land eingestellt.

Quelle: Sputnik © Swetlana Sadykowa

Der russische Präsident Wladimir Putin hat die Regierung angewiesen, die Anforderungen für die Organisation der Produktion von stationären und tragbaren Spielkonsolen in Russland abzuwägen, wie aus einer am Mittwoch auf der offiziellen Website des Kremls veröffentlichten Erklärung hervorgeht. Die Anweisung Putins erging im Anschluss an eine Sitzung zur sozioökonomischen Entwicklung des Kaliningrader Gebiets. Zusätzlich zu den Konsolen forderte der Präsident die Regierung auf, die Entwicklung eines speziellen Betriebssystems und eines Cloud-Systems für die Bereitstellung von Spielen und Programmen für die Nutzer in Betracht zu ziehen. Die Frist für die Umsetzung des Auftrags wurde auf den 15. Juni 2024 festgelegt. Der russische Regierungschef Michail Mischustin wurde mit dieser Aufgabe betraut. Der Pressesprecher des russischen Präsidenten, Dmitri Peskow, erklärte, dass der Auftrag des Präsidenten, die Möglichkeit einer im Inland produzierten Konsole zu prüfen, auf die Entwicklung der heimischen Spieleindustrie abziele. Die Organisation zur Entwicklung der Videospielindustrie (RWI) präsentierte im Februar der Regierung einen Fünfjahresplan, der ein 83-Punkte-Programm für die Entwicklung von Videospielen in Russland vorsieht. Lieferschwierigkeiten? LG-, Bosch- und Sony-Läden räumen ihre Lagerbestände vor der Schließung Das RWI erklärte, dass es in diesem Jahr die Beziehungen zu verschiedenen Stiftungen und Organisationen im Bereich der internationalen Spieleindustrie, die Verbindungen zu Russland haben, wieder aufnehmen möchte. Die Organisation will Wege finden, um die Entwicklung von Videospielen im Land konsequent zu etablieren. Die Entwicklung einer vollwertigen Spielkonsole sei für 2026/2027 geplant. Im Dezember 2023 wies Putin darauf hin, dass Russland zu den fünf Ländern der Welt gehöre, in denen Videospiele eine große Bedeutung haben. Nach seinen Schätzungen interessieren sich etwa 60 Prozent der Russen über 16 Jahren für Videospiele, und die Branche selbst sei ein sehr profitables Geschäft, das auf rund 1,7 Millionen Euro geschätzt wird. Putin betonte jedoch, dass Computerspiele, in denen Russland in einem negativen Licht dargestellt wird, dem Land enormen Schaden zufügen. In diesem Zusammenhang fordert er russische Entwickler auf, Spiele unter Berücksichtigung der Traditionen und mit Respekt vor der Geschichte, den Großeltern und Eltern zu entwickeln. Im Sommer 2023 erläuterte Putin das Ziel von Videospielen auf einer Sitzung des Aufsichtsrats der NGO "Russland – das Land der Möglichkeiten". Seiner Meinung nach sollten Spiele dazu beitragen, dass Menschen sich weiterentwickeln, allgemeine menschliche Werte fördern und keinen "Hurrapatriotismus" verbreiten. Er appellierte an die Teilnehmer der Versammlung, dass Videospiele an der Schnittstelle zwischen Kunst und Bildung stehen sollten. "Was Sie tun, ist keine Spielerei. Es ist ein enormes, milliardenschweres Geschäft", betonte Putin. Im Jahr 2023 verdoppelte sich der russische Konsolenmarkt auf 23 Millionen Euro, berichtet die Zeitung Kommersant unter Berufung auf die russische Elektronik-Fachmarktkette "M.Video-Eldorado". Die Verkäufe erreichten 1,3 Millionen Einheiten. Das Unternehmen schätzt, dass 50 Prozent aller verkauften Konsolenspiele auf die PlayStation 4, 25 Prozent auf die PlayStation 5, 14 Prozent auf die Nintendo Switch und 11 Prozent auf die Xbox entfielen.



Im März 2022 gab Microsoft, der größte US-Softwareentwickler, die Einstellung seiner Geschäftstätigkeit in Russland bekannt. Zu den Produkten des Unternehmens gehörten auch Xbox-Spielkonsolen. Im selben Monat stellte Sony Interactive Entertainment den Verkauf seiner PlayStation-Konsolen, -Software und -Hardware in Russland ein und machte den PlayStation Store nicht mehr verfügbar. Auch das japanische Unternehmen Nintendo hat die Lieferung seiner Spielkonsolen, wie z. B. der Nintendo Switch, und seiner Software nach Russland ausgesetzt. Zuvor hatte Nintendo seinen Online-Shop in Russland eingestellt, weil der Zahlungsanbieter keine russischen Rubel mehr akzeptierte. Mehr zum Thema - Russische Behörden wollen Sims-ähnliches PC-Spiel mit "traditionellen Werten"



