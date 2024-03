Moskau ruft Bürger auf, bei Auslandsreisen alle Risiken abzuwägen

Bei der Planung von Auslandsaufenthalten ist höchste Vorsicht geboten, warnt das russische Außenministerium. Die Behörde schließt mögliche Festnahmen auf Ersuchen der US-Geheimdienste nicht aus.

Quelle: Gettyimages.ru © Tatiana Terekhina

Russen sollten die Risiken bei der Vorbereitung von Auslandsreisen und Aufenthalten in bestimmten Ländern sorgfältig abwägen, warnt das russische Außenministerium. "Wir weisen erneut auf die Notwendigkeit hin, die Risiken bei der Vorbereitung von Auslandsreisen und Aufenthalten in bestimmten Ländern sorgfältig abzuwägen". Die Diplomaten betonen, dass sich die Bürger mit dem Grenzübertritt "freiwillig der fremden Gerichtsbarkeit unterwerfen, was die Verpflichtung zur Einhaltung der Gesetze und Vorschriften des jeweiligen Landes mit sich bringt". Die Behörde empfiehlt eine sorgfältige Prüfung von Informationen über Sicherheitsrisiken in den jeweiligen Ländern und warnt vor möglichen Verhaftungen auf Ersuchen der US-Geheimdienste. Nach Angaben des Ministeriums haben die USA Auslieferungsabkommen mit mehr als 100 Ländern, darunter die bei Russen beliebten Urlaubsziele Türkei, Ägypten, Thailand und Israel. Außerdem sollten Berichte über militärisch-politische Konflikte, terroristische Bedrohungen und Notsituationen aufmerksam verfolgt werden. Worauf sich die Warnung bezog, teilt das Außenministerium nicht mit. Wie die S-Bahn: Flüge zwischen Moskau und Sankt Petersburg alle 15 Minuten Im vergangenen Jahr hat die Europäische Kommission eine Erklärung veröffentlicht, wonach die gegen Russland verhängten Sanktionen auch für Privatfahrzeuge mit russischen Kennzeichen gelten. Mehrere europäische Länder haben bereits die Einfuhr von Autos mit russischen Kennzeichen verboten und deren Beschlagnahme ermöglicht. Maria Sacharowa, die Sprecherin des russischen Außenministeriums, bezeichnete das Verbot als Ausdruck von Rassismus seitens der EU. Dies sei ein Versuch, sich an allen Russen für das "Fiasko der Sanktionspolitik" zu rächen. Unterdessen könnte sich der russische Auslandstourismus in diesem Jahr dem Niveau vor der COVID-19-Pandemie annähern, teilte Juri Barsykin, Vizepräsident des russischen Verbandes der Tourismusindustrie, am Mittwoch auf einer Pressekonferenz mit. Mehr zum Thema - Deutsche sollen Russland nicht sehen – Sacharowa reagiert auf Baerbocks Reisewarnung

