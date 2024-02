Wie die S-Bahn: Flüge zwischen Moskau und Sankt Petersburg alle 15 Minuten

Russische Fluggesellschaften bieten im kommenden Sommer eine Rekordzahl von Flügen zwischen Moskau und Sankt Petersburg an: 38 Prozent mehr als im Vorjahr. Von Juni bis Ende September sind auf dieser Strecke mehr als 20.000 Verbindungen geplant.

Quelle: Sputnik © Pawel Lwow

Für diesen Sommer haben die russischen Airlines eine Rekordzahl an Flügen zwischen Moskau und Sankt Petersburg angekündigt: 38 Prozent mehr als im Vorjahr. Von Juni bis September soll es durchschnittlich 83 Flüge pro Tag und insgesamt mehr als 20.000 Verbindungen geben. Alle 15 Minuten soll eine Maschine abheben, berichtet die Zeitung Iswestija. Moskau: Zahl der EU-Bürger, die russische Visa beantragen, deutlich gestiegen Die meisten Flüge werden von Fluggesellschaften der Aeroflot-Gruppe (zu der auch Rossija und Pobeda gehören) durchgeführt: durchschnittlich 78 pro Tag. Die meisten Flüge werden mit Flugzeugen des Typs Superjet 100 durchgeführt. Aeroflot plant außerdem, einen speziellen Shuttleservice für diese Strecke einzurichten – mit separaten Check-in-Schaltern, Sicherheitskorridoren und einem vereinfachten Ticketumtauschverfahren. Experten gehen davon aus, dass die steigende Zahl an Flügen mit dem Hochgeschwindigkeitszug Sapsan konkurrieren kann, der die Strecke derzeit in rund vier Stunden zurücklegt. Laut dem Bericht ist die Strecke die meistbeflogene des Landes, sowohl unter Touristen als auch unter Geschäftsreisenden. Die Schließung der Grenzen zu den europäischen Ländern hat dazu geführt, dass Sankt Petersburg immer häufiger als alternatives Reiseziel genutzt wird. Mehr zum Thema - Tourismus: Russland bietet erstmals Ski-Urlaub in Nordkorea an

Durch die Sperrung von RT zielt die EU darauf ab, eine kritische, nicht prowestliche Informationsquelle zum Schweigen zu bringen. Und dies nicht nur hinsichtlich des Ukraine-Kriegs. Der Zugang zu unserer Website wurde erschwert, mehrere Soziale Medien haben unsere Accounts blockiert. Es liegt nun an uns allen, ob in Deutschland und der EU auch weiterhin ein Journalismus jenseits der Mainstream-Narrative betrieben werden kann. Wenn Euch unsere Artikel gefallen, teilt sie gern überall, wo Ihr aktiv seid. Das ist möglich, denn die EU hat weder unsere Arbeit noch das Lesen und Teilen unserer Artikel verboten. Anmerkung: Allerdings hat Österreich mit der Änderung des "Audiovisuellen Mediendienst-Gesetzes" am 13. April diesbezüglich eine Änderung eingeführt, die möglicherweise auch Privatpersonen betrifft. Deswegen bitten wir Euch bis zur Klärung des Sachverhalts, in Österreich unsere Beiträge vorerst nicht in den Sozialen Medien zu teilen.