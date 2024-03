Crocus-Terroranschlag: Zahl der Todesopfer auf 139 gestiegen

Nach den jüngsten Angaben des russischen Ermittlungskomitees ist die Zahl der Todesopfer nach dem Crocus-Terroranschlag auf 139 Menschen gestiegen ‒ 75 davon wurden identifiziert. Der Katastrophenschutz gab die Personalien von 95 Verstorbenen bekannt.

Quelle: Sputnik © Sergei Bobylew

Russische Behörden haben am Montagabend aktualisierte Angaben über die Todesopfer nach dem Terroranschlag in der Konzerthalle Crocus City Hall bekannt gegeben. Wie der Chef des russischen Ermittlungskomitees, Alexander Bastrykin, bei einem Termin mit dem Präsidenten Wladimir Putin erklärte, stieg die Gesamtzahl der Todesopfer auf 139 Menschen, darunter drei Kinder. Bastrykin sprach dabei von 75 Verstorbenen, die bisher identifiziert werden konnten. Verletzungen unterschiedlicher Schwere erlitten 182 Menschen. Menschen in aller Welt gedenken der Opfer des Crocus-Terroanschlags Russlands Katastrophenschutz veröffentlichte seinerseits eine Liste mit Personalien von 95 Menschen, deren sterbliche Überreste im Laufe der ersten gerichtsmedizinischen Untersuchungen identifiziert werden konnten. Die Liste wird auf der Grundlage weiterer Untersuchungen ergänzt. Die Konzerthalle in der Stadt Krasnogorsk am westlichen Stadtrand von Moskau wurde am Freitagabend angegriffen. Die mit Sturmgewehren bewaffneten Angreifer hatten die Eingänge des Veranstaltungsortes durchbrochen und auf die Besucher geschossen. Bevor sie flüchteten, hatten sie das Gebäude in Brand gesetzt. Der Brand konnte erst am nächsten Tag vollständig gelöscht werden. Die Suchoperation ist immer noch nicht abgeschlossen und bis zum Dienstagabend verlängert worden. Mehr zum Thema – Putin: Terrorakt im "Crocus" Aktion der Kräfte, die mit Kiews Händen Krieg gegen Russland führen

