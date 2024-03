Präsidentschaftswahlen in Russland: Putin siegt überzeugend mit über 87 Prozent der Stimmen

Jetzt ist es offiziell: Wladimir Putin hat die Präsidentschaftswahl in Russland gewonnen. Für den amtierenden Präsidenten stimmten insgesamt 87,28 Prozent der Wähler. Die Zentrale Wahlkommission meldete außerdem die höchste Wahlbeteiligung in der modernen Geschichte des Landes.

Quelle: Sputnik © Sergei Gunejew

Wladimir Putin hat die Präsidentschaftswahlen in Russland gewonnen. Der amtierende Staatschef, der an der Wahl als selbsternannter Kandidat teilnahm, erhielt 87,28 Prozent der abgegebenen Stimmen nach der Auswertung von 100 Prozent der Stimmzettel, wie aus den Daten der Zentralen Wahlkommission mit Stand vom 18. März hervorgeht. Somit wurde Wladimir Putin für eine neue sechsjährige Amtszeit wiedergewählt. Vorläufige Wahlergebnisse: Putin erhält 87,9 Prozent der Stimmen Der Duma-Abgeordnete Nikolai Charitonow als Kandidat der Kommunistischen Partei der Russischen Föderation (KPRF) errang mit 4,31 Prozent der Stimmen den zweiten Platz, der stellvertretende Duma-Vorsitzende Wladislaw Dawankow (Neue Leute) kam mit 3,85 Prozent auf den dritten Platz und der Duma-Abgeordnete und Vorsitzende der Liberaldemokratischen Partei (LDPR) Leonid Sluzki kam mit 3,2 Prozent auf den vierten Platz. Die Abstimmung für die russischen Präsidentschaftswahlen 2024 fanden an drei Tagen – vom 15. bis zum 17. März – in Russland und in Vertretungen im Ausland statt. Der amtierende russische Präsident Putin wurde bereits von den Staatsoberhäuptern der GUS-Staaten, vom chinesischen Staatspräsidenten Xi Jinping, vom iranischen Präsidenten Ebrahim Raisi, vom nordkoreanischen Präsidenten Kim Jong-un und von anderen ausländischen Staats- und Regierungschefs zu seinem Sieg beglückwünscht. Die Wahlbeteiligung bei den diesjährigen russischen Präsidentschaftswahlen lag nach Angaben des stellvertretenden Vorsitzenden der Zentralen Wahlkommission Nikolai Bulajew insgesamt bei 74,22 Prozent und bei der elektronischen Stimmabgabe bei 94 Prozent. Die Vorsitzende der Zentralen Wahlkommission, Ella Pamfilowa, bezeichnete das als einen Rekord in der modernen Geschichte des Landes. Mehr zum Thema - Russische Präsidentschaftswahlen: Wahllokale haben geöffnet

Durch die Sperrung von RT zielt die EU darauf ab, eine kritische, nicht prowestliche Informationsquelle zum Schweigen zu bringen. Und dies nicht nur hinsichtlich des Ukraine-Kriegs. Der Zugang zu unserer Website wurde erschwert, mehrere Soziale Medien haben unsere Accounts blockiert. Es liegt nun an uns allen, ob in Deutschland und der EU auch weiterhin ein Journalismus jenseits der Mainstream-Narrative betrieben werden kann. Wenn Euch unsere Artikel gefallen, teilt sie gern überall, wo Ihr aktiv seid. Das ist möglich, denn die EU hat weder unsere Arbeit noch das Lesen und Teilen unserer Artikel verboten. Anmerkung: Allerdings hat Österreich mit der Änderung des "Audiovisuellen Mediendienst-Gesetzes" am 13. April diesbezüglich eine Änderung eingeführt, die möglicherweise auch Privatpersonen betrifft. Deswegen bitten wir Euch bis zur Klärung des Sachverhalts, in Österreich unsere Beiträge vorerst nicht in den Sozialen Medien zu teilen.