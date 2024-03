Vorläufige Wahlergebnisse: Putin erhält 87,9 Prozent der Stimmen

Der amtierende Präsident Wladimir Putin hat bei den diesjährigen Präsidentschaftswahlen 87,97 Prozent der Stimmen erhalten, wie die ersten Daten der Zentralen Wahlkommission nach Auswertung von 24,4 Prozent der Protokolle zeigen.

Wladimir Putin hat bei den Präsidentschaftswahlen 87,97 Prozent der Stimmen erhalten, wie die ersten Daten der Zentralen Wahlkommission laut einer Mitteilung von RIA Novosti nach Auswertung von 24,4 Prozent der Protokolle zeigen. Die anderen Kandidaten Nikolai Charitonow (Kommunistische Partei) erhielten 3,8 Prozent der Stimmen, Wladislaw Dawankow (liberal-zentristische Partei "Neue Leute") erhielt 3,73 Prozent und Leonid Sluzki (Vorsitzenden der rechtsgerichteten Liberaldemokratischen Partei (LDPR)) 2,96 Prozent der Stimmen. Die Gesamtwahlbeteiligung bei den russischen Präsidentschaftswahlen lag um 20.37 Uhr Moskauer Zeit bei 74,22 Prozent. Nach vorläufigen Angaben der Zentralen Wahlkommission erhielt Putin in den neuen Regionen Russlands zwischen 88 und 95 Prozent der Stimmen. Putins Ergebnis ist ein Rekord in der Geschichte des modernen Russlands. 2018 hatte er 76,69 Prozent erreicht, 2012 waren es 63,6 Prozent. Dmitri Medwedew gewann 2008 mit einem Ergebnis von 70,28 %. In den Jahren 2004 und 2000 gewann Putin mit 71,31 Prozent bzw. 52,9 Prozent. Im Jahr 1996 gewann Boris Jelzin die zweite Runde mit 53,82 Prozent. Mehr Informationen in Kürze..

