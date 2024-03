Moskau bekommt unbemannte Straßenbahnen – erste Tests beginnen

In der russischen Hauptstadt sollen noch in diesem Jahr unbemannte Straßenbahnen in den Testbetrieb gehen, kündigte der stellvertretende Bürgermeister an. Unbemannte U-Bahnen sollen frühestens in fünf bis zehn Jahren zur Verfügung stehen.

Quelle: Sputnik © Ilja Pitaljow

Für die zweite Jahreshälfte ist der Testbetrieb von unbemannten Straßenbahnen auf mehreren Linien in Moskau geplant, erklärte Maxim Lixutow, stellvertretender Bürgermeister für Verkehr. Moskau: Zahl der EU-Bürger, die russische Visa beantragen, deutlich gestiegen "Wir entwickeln ein eigenes Zugsteuerungssystem, das vollständig auf russischen Komponenten und Algorithmen basiert. Und wir beginnen mit einer unbemannten Straßenbahn. Noch in diesem Jahr wollen wir den Straßenbahnverkehr auf mehreren Strecken im Testbetrieb aufnehmen, allerdings mit einem Fahrer", so Lixutow. Derzeit werde der Straßenbahn das Fahren ohne Fahrer beigebracht. Noch befinde sich ein Spezialist in der Straßenbahn, der kontrolliere, wie alles funktioniere, aber der Zug fahre selbstständig. "Er sieht die Fahrgäste, er sieht die Fußgänger, die manchmal an der falschen Stelle die Straße überqueren, und er hält an, wenn es nötig ist." Lixutow wies darauf hin, dass die Straßenbahn Autos und Ampeln erkenne, zwischen Hunden und Katzen unterscheiden und anhalten könne, wenn sich Tiere auf den Gleisen befänden. Außerdem könne die Straßenbahn das Verhalten von Autos und Menschen vorhersagen. Der Übergang zur unbemannten Steuerung der U-Bahnen werde mindestens fünf bis zehn Jahre Arbeit erfordern, fügte er hinzu. Im Sommer 2023 führte das Taxiunternehmen Yandex ein unbemanntes Taxi im Südwesten Moskaus ein. Derzeit ist es im Testbetrieb im Bezirk Jasennewo im täglichen Einsatz. Allerdings ist ein Fahrer an Bord, der die Fahrt überwacht, wie es die russische Gesetzgebung verlangt. Mehr zum Thema - Wie die S-Bahn: Flüge zwischen Moskau und Sankt Petersburg alle 15 Minuten

