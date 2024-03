Putin: Wahlergebnis wird Entwicklung Russlands in den kommenden Jahren beeinflussen

Einen Tag vor Beginn der Präsidentschaftswahlen hat Wladimir Putin in einer Videobotschaft an die Bürger appelliert, sich an den Wahlen zu beteiligen. Die Ergebnisse der Wahlen würden die Entwicklung des Landes beeinflussen.

Quelle: Sputnik © Jewgeni Bijatow

Wladimir Putin hat in einer Videobotschaft die Bevölkerung zur Teilnahme an den bevorstehenden Präsidentschaftswahlen aufgerufen. Das russische Staatsoberhaupt sagte in seiner Ansprache, dass die Wahlergebnisse die Entwicklung Russlands in den kommenden Jahren beeinflussen werden. Er forderte die Russen auf, "ihren Willen und ihre Bestrebungen entschlossen zum Ausdruck zu bringen". "Jede Ihrer Stimmen ist wertvoll und wichtig", fuhr er fort und erinnerte daran, dass nach der russischen Verfassung das Volk die einzige Quelle der Macht im Land sei. "Wir werden alles so machen, wie wir es wollen. Deshalb bitte ich Sie, zur Wahl zu gehen, Ihre staatsbürgerliche und patriotische Haltung zum Ausdruck zu bringen, für den Kandidaten Ihrer Wahl zu stimmen, für die erfolgreiche Zukunft unseres geliebten Russlands." Exklusiv: Putin im Interview mit Rossija 1 – Die Highlights Russland durchlebe derzeit eine "schwierige Zeit" und stehe in fast allen Bereichen vor Herausforderungen. "Um diesen weiterhin mit Würde zu begegnen und die Schwierigkeiten erfolgreich zu überwinden, müssen wir geeint und zuversichtlich bleiben", so Putin. Die Wahlen finden am 15., 16. und 17. März statt, zum ersten Mal in der Geschichte des Landes an drei Tagen. Neben der traditionellen Stimmabgabe wird es in 29 Regionen eine Online-Abstimmung geben. Bei der Zentralen Wahlkommission sind vier Präsidentschaftskandidaten registriert: Der unabhängige Kandidat Wladimir Putin, Nikolai Charitonow von der Kommunistischen Partei, Leonid Sluzki von der Liberaldemokratischen Partei und Wladislaw Dawankow von der Partei Neue Leute. Falls Putin gewinnt, wird er seine fünfte Amtszeit bis 2030 als Präsident wahrnehmen. Mehr zum Thema - Medienbericht: AfD-Abgeordnete wollen als Wahlbeobachter nach Russland reisen

