Russisches Verteidigungsministerium: US-Flugabwehrraketensystem Patriot im Gebiet Charkow getroffen

Nach Angaben des Verteidigungsministeriums in Moskau haben die russischen Streitkräfte ein Flugabwehrraketensystem Patriot aus US-Produktion getroffen. In ihrem Frontbericht teilt die Militärbehörde mit, dass das Kriegsgerät im Gebiet Charkow stationiert gewesen sei.

Quelle: AP © Michal Dyjuk

In seinem täglichen Frontbericht hat das russische Verteidigungsministerium einen wichtigen Schlag gegen die ukrainische Raketenabwehr gemeldet. Auf Telegram schrieb die Militärbehörde in Moskau, dass in den vergangenen 24 Stunden im Gebiet Charkow ein Flugabwehrraketensystem vom Typ Patriot getroffen worden sei. Weitere Einzelheiten teilte das russische Militär bislang nicht. Forbes: Ersatz für zerstörte Patriot-Systeme der Ukraine könnte Jahre brauchen In der entsprechenden Mitteilung berichtete das Verteidigungsministerium auch über mehrere andere erfolgreiche Luft-, Drohnen-, Raketen- und Artillerieangriffe auf militärische Objekte in der Ukraine. Unter den in den vergangenen 24 Stunden getroffenen Zielen wurden zwei Militärhubschrauber vom Typ Mi-8 in der Nähe der Ortschaft Nowopawlowka in der Volksrepublik Donezk und ein Reparaturwerk für Waffen und Militärgerät in der Nähe der Stadt Balakleja im Gebiet Charkow aufgelistet. Insgesamt seien 129 Orte mit Personal und Technik der ukrainischen Streitkräfte getroffen worden, hieß es. Ferner berichtete das Verteidigungsministerium über den Einsatz der russischen Luftabwehr im Kampfgebiet. Demnach seien in den vergangenen 24 Stunden 136 ukrainische Drohnen zerstört worden. Abgefangen worden seien vier HIMARS-Raketen, sechs reaktive Geschosse vom Typ Grad und drei Lenkbomben vom Typ AASM HAMMER aus französischer Produktion. Somit hat die Ukraine nach Angaben der russischen Militärbehörde seit dem Beginn der militärischen Sonderoperation am 24. Februar 2022 insgesamt 577 Flugzeuge, 269 Hubschrauber, 15.362 unbemannte Luftfahrzeuge, 485 Flugabwehrraketenkomplexe, 15.464 Kampfpanzer und andere Panzerfahrzeuge, 1.238 Mehrfachraketenwerfer sowie 8.397 Geschütze und Mörser verloren. Mehr zum Thema - Von der "Krabbe" bis zum "Leopard": Russische Armee zerstört reihenweise westliches Kriegsgerät

