Zwei Tote bei ukrainischem Angriff auf Dorf bei Belgorod

Die ukrainischen Drohnenangriffe auf das russische Gebiet Belgorod gehören dort inzwischen zum Alltag und gelten fast immer Zivilisten und zivilen Einrichtungen. Am Freitag kamen zwei Bauarbeiter bei einem solchen Drohnenangriff ums Leben, ein dritter wurde verletzt.

Ukrainische Kamikaze-Drohnen haben am Freitag das Dorf Roschdestwenka im Gebiet Belgorod angegriffen. Dabei wurden zwei Menschen getötet, teilte der Leiter der Region Wjatscheslaw Gladkow mit. Auf seinem Telegram-Kanal schrieb er: "Der Stadtrand des Dorfes Roschdestwenka im Kreis Graiworon wurde von den ukrainischen Streitkräften mit drei Kamikaze-Drohnen angegriffen. Infolge der Explosionen wurden zwei Menschen getötet, ein dritter Mann ist schwer verwundet." Nach Angaben des Gouverneurs hat sich ein Krankenwagen auf den Weg zum Tatort gemacht. Sobald es die Situation erlaubt, werden die Verletzten in ein medizinisches Zentrum gebracht. Der Angriff galt offenbar einem zivilen Bautrupp. Bei dem Vorfall wurden ein Bagger und ein Kran beschädigt. Die ukrainischen Streitkräfte versuchen fast täglich, Objekte in den Grenz- und Zentralregionen Russlands mit Drohnen anzugreifen. In der Region Belgorod gilt weiterhin offiziell eine erhöhte terroristische Bedrohungslage. Mehr zum Thema - Ukrainische Drohne greift Bus mit Zivilisten an

