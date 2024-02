Putin: Strategische Atomstreitkräfte Russlands in voller Bereitschaft

In seiner diesjährigen Botschaft an die russische Föderationsversammlung ging Präsident Wladimir Putin auf den Militäreinsatz in der Ukraine sowie die wirtschaftlichen, sozialen und außenpolitischen Ziele für das kommende Jahr ein.

Quelle: Sputnik © Sergei Gunejew

Wladimir Putin hat in seiner Rede zur Lage der Nation erklärt, dass die strategischen Atomstreitkräfte Russlands voll einsatzbereit sind. Der Präsident bezog sich auf seine Rede im Jahr 2018 und erklärte, dass "alles, was im Bereich der Rüstung geplant war, getan wurde". Berichte, wonach Moskau die Stationierung von Atomwaffen im Weltraum vorbereite, bezeichnete Putin als "unbegründete Anschuldigungen". Es handele sich um einen "Trick", um Russland dazu zu bringen, mit den USA unter für sie günstigen Bedingungen zu verhandeln. Er fügte hinzu, dass die Kinschal-Hyperschallrakete in der Ukraine "mit hoher Effizienz" eingesetzt werde. Auch die Hyperschallrakete vom Typ Zirkon sei bereits angewendet worden. Nach seinen Angaben werden die Tests am Marschflugkörper Burewestnik und am unbemannten Unterwasserfahrzeug Poseidon abgeschlossen. Mehr zum Thema - Schlafwandeln in den Atomkrieg!

