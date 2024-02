Moskauer Bürgermeister: 2023 Sanierung einer Rekordzahl von Theatern und Bibliotheken

Modernisierte Technik und Erhaltung historischer Gebäude: Moskau investiert aktiv in die Restaurierung – etwa alter Theater – und in die Modernisierung von Bibliotheken. Im vergangenen Jahr wurde eine Rekordzahl von Objekten rekonstruiert.

Quelle: Sputnik © RIA Nowosti

Wie der Bürgermeister der russischen Hauptstadt Sergei Sobjanin mitteilte, wurden im Jahr 2023 in Moskau 76 Kulturstätten und deren Gebäude restauriert, renoviert und instand gesetzt. Ebenso wurden im vergangenen Jahr zehn Bibliotheken in Moskau gründlich saniert. Als Beispiel erwähnte der Moskauer Bürgermeister das gerade restaurierte Estraden-Theater: "Drei Monate nach der Restaurierung besuchten mehr als 75.000 Zuschauer das Estraden-Theater. Ihrer Meinung nach ist das Gebäude sehr komfortabel geworden. Der Zuschauerraum verfügt beispielsweise über neue bequeme Sitze und eine Neigung des Bodens im Parterre. Jetzt ist die Aufführung von jedem Platz aus gut zu sehen." Tretjakow-Galerie rettet einzigartiges Ballett-Bühnenbild nach Nikolai Roerichs Skizzen Nach den Erläuterungen des Bürgermeisters wurde bei der Projektentwicklung für die Restaurierung des Kulturerbes nicht nur auf die Bewahrung der kreativen klassischen Bühnenkunst geachtet, sondern es wurde auch versucht, die Räumlichkeiten mit modernster Technik auszustatten, um einzigartige Programme zu ermöglichen. Dadurch sei das Theater insgesamt moderner geworden, ohne seine Atmosphäre einzubüßen, betonte Sobjanin. Moskau hat – vielleicht mehr noch als Sankt Petersburg – im zwanzigsten Jahrhundert unter einer totalen Umgestaltung gelitten. Während in Sankt Petersburg komplette alte Stadtviertel und historische Paläste in fast "ursprünglicher" Form erhalten geblieben sind, wurde in Moskau während der Sowjetära vieles gnadenlos abgerissen. Deshalb ist jedes historische Gebäude – sei es eine Stadtvilla oder ein Theater – sinnbildlich Gold wert. In den 1990er und frühen 2000er Jahren gönnte die Moskauer Verwaltung der Stadt noch keine groß angelegten Restaurierungsarbeiten. Später jedoch setzte ein Aufschwung bei der Renovierung von Bauwerken aus der Moskauer Geschichte ein. Wie das Portal Moskwa24 nun feststellt, wurden in Moskau seit dem Jahr 2011 insgesamt mehr als zweitausend Objekte des kulturellen Erbes restauriert. In dieser Zeit stieg der Anteil solcher Objekte, die sich wieder in einem guten Zustand befinden, von 61 auf über 96 Prozent. Mehr zum Thema - Moskauer Bürgermeister Sobjanin wiedergewählt

Durch die Sperrung von RT zielt die EU darauf ab, eine kritische, nicht prowestliche Informationsquelle zum Schweigen zu bringen. Und dies nicht nur hinsichtlich des Ukraine-Kriegs. Der Zugang zu unserer Website wurde erschwert, mehrere Soziale Medien haben unsere Accounts blockiert. Es liegt nun an uns allen, ob in Deutschland und der EU auch weiterhin ein Journalismus jenseits der Mainstream-Narrative betrieben werden kann. Wenn Euch unsere Artikel gefallen, teilt sie gern überall, wo Ihr aktiv seid. Das ist möglich, denn die EU hat weder unsere Arbeit noch das Lesen und Teilen unserer Artikel verboten. Anmerkung: Allerdings hat Österreich mit der Änderung des "Audiovisuellen Mediendienst-Gesetzes" am 13. April diesbezüglich eine Änderung eingeführt, die möglicherweise auch Privatpersonen betrifft. Deswegen bitten wir Euch bis zur Klärung des Sachverhalts, in Österreich unsere Beiträge vorerst nicht in den Sozialen Medien zu teilen.