Russland: Hubschrauber des Katastrophenschutzministeriums stürzt in See ab

Bei einem Hubschrauberabsturz in der Republik Karelien sind vermutlich alle drei Besatzungsmitglieder ums Leben gekommen. Nach den Leichen wird derzeit gesucht. Das Wrack der Mi-8 wurde am Sonntag in 50 Metern Tiefe im Onegasee gefunden.

Quelle: Sputnik © Alexander Galperin

Bei einem Hubschrauberabsturz in der Republik Karelien sind offenbar alle drei Besatzungsmitglieder ums Leben gekommen. Die Maschine vom Typ Mi-8 des russischen Katastrophenschutzministeriums habe sich auf einem Übungsflug befunden und sei von einer erfahrenen Besatzung "mit tausenden Flugstunden" geflogen worden, hieß es in einer Mitteilung des Ministeriums. "Die Besatzung war auf dem Flug von Petrosawodsk nach Wytegra und hatte gestern um 17.04 Uhr den letzten Kontakt. Wahrscheinlich versuchte das Flugzeug eine Notlandung", berichtete Georgi Filimonow, der amtierende Gouverneur des Gebiets Wologda. Rettungskräfte entdeckten die Absturzstelle im Onegasee, das Wrack wurde elf Kilometer vor der Küste in einer Tiefe von bis zu 50 Metern gefunden. Kareliens Gouverneur Artur Parfjontschikow sagte, die Leichen der drei Retter seien noch nicht gefunden worden. Auf Telegram teilte er Bilder vom Absturzort. Ein Strafverfahren wegen Verstoßes gegen die Sicherheitsvorschriften im Luftverkehr wurde eingeleitet. Die Nachrichtenagentur TASS berichtete, bei den Ermittlungen würden mehrere Versionen des Absturzes in Betracht gezogen, darunter Pilotenfehler, schlechtes Wetter und technisches Versagen. Nach Angaben der Agentur hatte die Besatzung keine Probleme gemeldet. Mehr zum Thema - Nach Flugzeugabsturz in Afghanistan: Vier Überlebende nach Kabul gebracht

Durch die Sperrung von RT zielt die EU darauf ab, eine kritische, nicht prowestliche Informationsquelle zum Schweigen zu bringen. Und dies nicht nur hinsichtlich des Ukraine-Kriegs. Der Zugang zu unserer Website wurde erschwert, mehrere Soziale Medien haben unsere Accounts blockiert. Es liegt nun an uns allen, ob in Deutschland und der EU auch weiterhin ein Journalismus jenseits der Mainstream-Narrative betrieben werden kann. Wenn Euch unsere Artikel gefallen, teilt sie gern überall, wo Ihr aktiv seid. Das ist möglich, denn die EU hat weder unsere Arbeit noch das Lesen und Teilen unserer Artikel verboten. Anmerkung: Allerdings hat Österreich mit der Änderung des "Audiovisuellen Mediendienst-Gesetzes" am 13. April diesbezüglich eine Änderung eingeführt, die möglicherweise auch Privatpersonen betrifft. Deswegen bitten wir Euch bis zur Klärung des Sachverhalts, in Österreich unsere Beiträge vorerst nicht in den Sozialen Medien zu teilen.