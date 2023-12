Russland: Mehr als ein Dutzend Bewerber wollen 2024 für die Präsidentschaft kandidieren

Mitte März 2024 findet in Russland die Präsidentschaftswahl statt. Jetzt gab die Leiterin der Zentralen Wahlkommission Russlands, bekannt, dass bereits Bewerbungen von sechzehn möglichen Kandidaten eingegangen seien.

Quelle: Gettyimages.ru © SOPA Images / Contributor

Am 17. März 2024 werden russische Staatsbürger für einen neuen Präsidenten der Russischen Föderation abstimmen. Auf einer Sitzung am Mittwoch verkündete Ella Pamfilowa, die Leiterin der Zentralen Wahlkommission Russlands (ZIK), dass bisher Bewerbungen von sechzehn möglichen Kandidaten für die Präsidentschaftswahlen eingegangen seien. Und weiter: "Die Kampagne ist in eine aktive Phase eingetreten." Ferner gab Pamfilowa an, dass die Anzahl der Bewerbungen nach Angaben der ZIK in Zukunft zunehmen werde. Außerdem registrierte die Zentrale Wahlkommission auf der Sitzung in Moskau eine Wählergruppe, die zu dem Zweck gegründet wurde, die Nominierung des amtierenden russischen Präsidenten Wladimir Putin als Unabhängiger für die Präsidentschaftswahl im kommenden Jahr zu unterstützen. Wie es heißt, wurde auch die Eröffnung eines Sonderkontos in der russischen Bank Sberbank genehmigt. Damit soll es möglich sein, mit der Sammlung von 300.000 Wählerunterschriften für die Registrierung bei den Wahlen zu beginnen. Putin ist derzeit der einzige Kandidat, der unabhängig von einer Partei antritt und die Erlaubnis erhalten hat, Unterschriften zu seiner Unterstützung zu sammeln. Chefin der russischen Wahlkommission: Westen will russische Präsidentenwahl 2024 stören Wladimir Putin hat Anfang Dezember angekündigt, dass er bei den Präsidentenwahlen im Jahr 2024 als Kandidat antreten werde. Russlands Präsident erklärte dies während seines Gesprächs mit Teilnehmern der Zeremonie zur Auszeichnung der Helden Russlands mit der Medaille "Goldener Stern" im Kreml. Wie mehrere russische Medien übereinstimmend berichteten, gab Putin eine bejahende Antwort auf die Frage von Artjom Schoga, einem Teilnehmer der Spezialoperation und Held der Donezker Volksrepublik, ob er bei den kommenden Präsidentschaftswahlen kandidieren werde. Im Rahmen der laufenden Amtszeit soll Putins Präsidentschaft am 7. Mai 2024 enden. Zuvor hatte Russlands Föderationsrat den Termin für die nächsten Präsidentschaftswahlen für den 17. März 2024 angesetzt. ZIK-Leiterin Pamfilowa kündigte ihrerseits an, dass die Wahlen drei Tage – vom 15. bis zum 17. März 2024 – dauern werden. Gegenüber Medien erklärte sie jüngst, dass das Wahlsystem des Landes für die Abstimmung im Jahr 2024 bereit sei. Mehr zum Thema – Wladimir Putin tritt bei Wahlen zum Präsidenten 2024 an

Durch die Sperrung von RT zielt die EU darauf ab, eine kritische, nicht prowestliche Informationsquelle zum Schweigen zu bringen. Und dies nicht nur hinsichtlich des Ukraine-Kriegs. Der Zugang zu unserer Website wurde erschwert, mehrere Soziale Medien haben unsere Accounts blockiert. Es liegt nun an uns allen, ob in Deutschland und der EU auch weiterhin ein Journalismus jenseits der Mainstream-Narrative betrieben werden kann. Wenn Euch unsere Artikel gefallen, teilt sie gern überall, wo Ihr aktiv seid. Das ist möglich, denn die EU hat weder unsere Arbeit noch das Lesen und Teilen unserer Artikel verboten. Anmerkung: Allerdings hat Österreich mit der Änderung des "Audiovisuellen Mediendienst-Gesetzes" am 13. April diesbezüglich eine Änderung eingeführt, die möglicherweise auch Privatpersonen betrifft. Deswegen bitten wir Euch bis zur Klärung des Sachverhalts, in Österreich unsere Beiträge vorerst nicht in den Sozialen Medien zu teilen.