Chefin der russischen Wahlkommission: Westen will russische Präsidentenwahl 2024 stören

Ella Pamfilowa, die Leiterin der Zentralen Wahlkommission Russlands, erklärte, dass westliche Länder daran interessiert seien, die Präsidentenwahl in Russland im März 2024 zu stören. Dafür hätten westliche Länder, vor allem die USA, enorme Mittel bereitgestellt.

Quelle: Sputnik © Jewgeni Odinokow

Westliche Länder seien daran interessiert, die Präsidentenwahl in Russland im März 2024 zu stören, und hätten bereits damit begonnen. Dies hat am Montag die Vorsitzende der Zentralen Wahlkommission der Russischen Föderation Ella Pamfilowa erklärt. Pamfilowa stellte fest, dass die Menschen in Russland sich für die Wahl interessierten und "sehen, was wirklich passiert". Sie verstehen außerdem, dass die bevorstehende Präsidentenwahl im März des Jahres 2024 nicht einfach eine weitere Wahl des neuen Präsidenten der Russischen Föderation sei. Es sei nicht nur eine philosophische Frage, sagte Pamfilowa, sondern auch eine Frage des Zeitenwandels. Sie sprach weiter: "Wir verstehen, was wichtig ist, und wir verstehen, dass bereits daran gearbeitet wird, die Präsidentschaftswahl in Russland zu beeinflussen, sie einfach zu zerstören. Die westlichen Länder, vor allem die Vereinigten Staaten, haben dafür enorme Mittel bereitgestellt." Dabei sollte die Beteiligung an der bevorstehenden Präsidentschaftswahl der Leiterin der Zentralen Wahlkommission zufolge jedoch hoch sein, da sie sowohl für die Einwohner Russlands als auch für den Rest der Welt von besonderer Bedeutung sei. Pamfilowa fügte hinzu: "Es ist notwendig, allen unseren parlamentarischen Parteien Anerkennung zu zollen, die ihre politischen und ideologischen Präferenzen und Differenzen beiseitegeschoben haben und sich als Patrioten ihres Landes gezeigt haben. Sie sind jetzt geeint, sie unterstützen unsere Jungs an der Front, damit diese verstehen, dass sie ihr Blut nicht umsonst vergießen, dass wir sie nicht im Stich lassen. Und jeder hier an seiner Frontlinie versucht zu helfen. Das ist sehr viel wert. Das ist genau das, was den Westen verrückt macht." Pamfilowa erklärte Reportern, dass das Wahlsystem des Landes für die Wahl im Jahr 2024 bereit sei. Mehr zum Thema – Ehemaliger russischer Präsident glaubt, die Ukraine wird "verschwinden"

