Xi Jinping: Ziel von 200 Milliarden US-Dollar im Handel mit Russland früher als geplant erreicht

Im Jahr 2019 setzten sich Moskau und Peking gemeinsam das Ziel, den bilateralen Handel bis 2024 auf 200 Milliarden US-Dollar zu steigern. Nun gibt Chinas Staatschef Xi Jinping bekannt, dass das anvisierte Handelsvolumen früher als geplant erreicht wurde.

Quelle: AFP © DMITRY ASTAKHOV / POOL / AFP

Am Mittwoch traf sich Chinas Staatspräsident Xi Jinping in Peking mit dem russischen Ministerpräsidenten Michail Mischustin. Laut einem Bericht der staatlichen chinesischen Nachrichtenagentur Xinhua wies Xi in einer Rede darauf hin, dass er sich seit Anfang des Jahres zweimal mit Russlands Präsidenten Wladimir Putin getroffen habe. Die Regierungen beider Staaten hätten sich in den vergangenen Monaten intensiv auf allen Ebenen ausgetauscht und die pragmatische Zusammenarbeit in verschiedenen Bereichen kräftig und stetig weiterentwickelt. Xi führte aus: "In den ersten elf Monaten dieses Jahres erreichte der bilaterale Handel zwischen China und Russland das von den Staatschefs beider Staaten gemeinsam festgelegte Jahresziel von 200 Milliarden US-Dollar, was von einer großen Stabilität sowie guten Aussichten für eine gegenseitig vorteilhafte Zusammenarbeit zwischen den beiden Ländern zeugt." Zugleich stellte Xi fest, dass bereits ein Handelsumsatz in Höhe von 218,28 Milliarden US-Dollar erzielt wurde. Des Weiteren soll Chinas Staatschef betont haben, dass die Aufrechterhaltung und Entwicklung der chinesisch-russischen Beziehungen eine strategische Entscheidung sei, die von Peking und Moskau auf der Grundlage der grundlegenden Interessen beider Völker getroffen worden sei. Peking unterstütze das russische Volk dabei, den von ihm selbst gewählten Weg der Entwicklung einzuschlagen. Außerdem brachte Xi die Hoffnung zum Ausdruck, den 75. Jahrestag der Aufnahme diplomatischer Beziehungen zwischen China und Russland im kommenden Jahr als neuen Ausgangspunkt zu nutzen, um die bilateralen Beziehungen kontinuierlich auszubauen. China: Versuchte NATO-Expansion auf Asien-Pazifik-Raum könnte Blockkonflikt in Region auslösen Wie die Agentur RIA Nowosti berichtet, erklärte Russlands Premier Mischustin beim Treffen mit Xi, dass die bilaterale Handels- und Wirtschaftskooperation im Jahr 2023 schwierige Herausforderungen gemeistert habe. Ihm zufolge belief sich der Handelsumsatz zwischen Russland und China auf fast 18 Billionen Rubel oder 1,5 Billionen Renminbi. Laut Mischustin erzielten Moskau und Peking im Investitionsbereich gute Ergebnisse. Wie es heißt, wurden 80 gemeinsame Projekte im Gesamtwert von fast 20 Billionen Rubel umgesetzt. Mehr zum Thema - Peking: Russland ist nun größter Exportmarkt für chinesische Autos

Durch die Sperrung von RT zielt die EU darauf ab, eine kritische, nicht prowestliche Informationsquelle zum Schweigen zu bringen. Und dies nicht nur hinsichtlich des Ukraine-Kriegs. Der Zugang zu unserer Website wurde erschwert, mehrere Soziale Medien haben unsere Accounts blockiert. Es liegt nun an uns allen, ob in Deutschland und der EU auch weiterhin ein Journalismus jenseits der Mainstream-Narrative betrieben werden kann. Wenn Euch unsere Artikel gefallen, teilt sie gern überall, wo Ihr aktiv seid. Das ist möglich, denn die EU hat weder unsere Arbeit noch das Lesen und Teilen unserer Artikel verboten. Anmerkung: Allerdings hat Österreich mit der Änderung des "Audiovisuellen Mediendienst-Gesetzes" am 13. April diesbezüglich eine Änderung eingeführt, die möglicherweise auch Privatpersonen betrifft. Deswegen bitten wir Euch bis zur Klärung des Sachverhalts, in Österreich unsere Beiträge vorerst nicht in den Sozialen Medien zu teilen.