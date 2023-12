Russland: Fischproduktion gestiegen – Preis für roten Kaviar fällt drastisch

Lachskaviar verzeichnet in Russland einen starken Preisrückgang. Eine ähnliche Preisveränderung gab es zuletzt im Jahr 2011. Die Delikatesse wird dank des Rekordvolumens bei der Fischproduktion in diesem Jahr und des Rückgangs der Exporte für Russen immer preiswerter.

Im Oktober ist der Preis für ein Kilogramm Lachskaviar in Russland auf den niedrigsten Stand seit Anfang des Jahres 2023 gefallen, so die russische Statistikbehörde Rosstat. Im Allgemeinen wurde ein solcher Preisrückgang für Kaviar zuletzt im Jahr 2011 verzeichnet, so die Medien. Das Portal Lenta.ru schreibt:

"Die Kosten für die Delikatesse fielen um 2,6 Prozent – ein Rekordrückgang seit Januar des Jahres 2011. Bis Mitte Herbst fiel der Preis für Kaviar auf 6.060 Rubel – das ist der niedrigste Preis seit Dezember des Jahres 2022." "Laut Ilja Schestakow, dem Leiter der Föderalen Fischereibehörde, ist der Grund für den Preisrückgang das gestiegene Volumen bei der Fischproduktion und eine erfolgreiche Lachssaison. Seit Beginn des Jahres haben die Fischer mehr als 607.000 Tonnen Lachs gefangen. Das ist nach dem Rekordjahr 2018 die zweite Höchstmarke. Damals lag das Produktionsvolumen bei 676.000 Tonnen Fisch."

Medienberichten zufolge wird das Angebot an Lachskaviar in den russischen Geschäften nicht nur durch den großen Fang in diesem Jahr beeinträchtigt, sondern auch durch die Tatsache, dass jetzt viel weniger Kaviar exportiert wird. Und das liegt nicht nur an den über Russland verhängten Sanktionen, sondern an einer Änderung der Prioritäten. Wie Vertreter der föderalen Fischereibehörde kürzlich in einem Gespräch mit fernöstlichen Medien feststellten, wird dem heimischen Markt nun Priorität eingeräumt, sodass die Nachfrage der Russen nach Lachskaviar und rotem Fisch nun vollständig gedeckt werden muss.

Der Preis für roten Kaviar und Sekt ist ein häufiges Thema vor den Neujahrsfeiern in Russland. Im Dezember werden diese Festtafel-Waren oft teurer. In den vergangenen Jahren haben die großen Anbieterverbände jedoch eine Art Preiserhöhungsstopp für die Zeit vor den Feiertagen eingeführt. Nach Angaben der Nachrichtenagentur TASS werden die Preise für roten Kaviar auch in diesem Jahr nicht angehoben. Die Handelsnetze, die dem Verband der Einzelhandelsunternehmen angehören, planen keine Preiserhöhungen für roten Fisch und Lachskaviar im Vorfeld der Neujahrsfeiertage, erklärte Igor Karawajew, Vorsitzender des Präsidiums der Organisation, gegenüber der Agentur. Er merkte an:

"In Erwartung einer erhöhten Nachfrage vor Neujahr planen die Mitglieder des Verbandes wie auch im letzten Jahr nicht, die Preise für roten Fisch und Kaviar zu erhöhen. Außerdem werden die Einzelhändler zusätzlich zu den traditionell minimalen Preisaufschlägen in dieser Zeit die Kunden durch eine größere Anzahl von Sonderangeboten für diese beliebten Kategorien unterstützen."

Mehr zum Thema - Russland erschwert Fischfang für Ausländer