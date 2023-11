Arbeitslosigkeit in Russland auf historischem Tiefststand seit 1991

Die Arbeitslosenquote in der Russischen Föderation liegt seit Monaten auf einem historischen Tiefststand. Im Oktober ist sie noch einmal gesunken, auf nur noch 2,9 Prozent. Im deutschen Sprachraum geht es insoweit nur der Schweiz besser, in Deutschland ist sie aktuell fast doppelt so hoch.

Quelle: Sputnik © Alexei Maischew, RIA Nowosti

Einem Bericht des russischen Statistikdienstes Rosstat zufolge hat die Arbeitslosenquote in Russland im Oktober 2023 mit 2,9 Prozent einen historischen Tiefstand erreicht. Im Oktober wurden in Russland 2,2 Millionen Menschen im Alter von 15 Jahren und älter als arbeitslos nach der Definition der Internationalen Arbeitsorganisation ILO eingestuft. Die Arbeitslosenquote der Bevölkerung im Alter von 15 Jahren und älter betrug damit 2,9 Prozent. Im Januar 2021 lag die Arbeitsquote in Russland laut Rosstat noch bei 5,8 Prozent, sie sinkt seitdem kontinuierlich. Bundesbank: Viertes Quartal 2023 für die Wirtschaft schlecht, Hoffnung für 2024 In den drei vorausgegangenen Monaten des laufenden Jahres lag die Arbeitslosenquote konstant bei 3,0 Prozent. Dabei haben sich allerdings nur etwa 500.000 Russen landesweit offiziell arbeitslos gemeldet. Diese geringe Zahl der offiziell gemeldeten Arbeitslosen spricht für einen hohen Anteil kurzzeitiger Arbeitslosigkeit. Menschen verzichten auf eine Arbeitslosmeldung, wenn sie schon konkrete Aussichten auf einen neuen Arbeitsplatz haben. Die Statistik erfasst hingegen alle Arbeitslosen, auch die, die sich nicht bei den Behörden arbeitslos melden. Die arbeitsfähige Bevölkerung in Russland wird mit 76,3 Millionen Menschen angegeben. In der ILO-Definition werden allerdings diejenigen nicht als arbeitslos geführt, die bewusst und aus freien Stücken auf Beschäftigung verzichten, etwa weil sie sich ganz der Kindeserziehung widmen wollen. Prognosen des Ministeriums für wirtschaftliche Entwicklung der Russischen Föderation gehen davon aus, dass die Arbeitslosenquote in den kommenden 3 Jahren konstant bei 3,1 Prozent liegen wird. In Deutschland lag die Arbeitslosenquote im September und Oktober bei 5,7 Prozent, das waren über 3,4 Millionen Arbeitslose. In Österreich liegt sie im Oktober bei 6,3 Prozent und in der Schweiz bei 2,0 Prozent. Mehr zum Thema - Verelendung Russlands als Ziel: Das zwölfte EU-Sanktionspaket und die Niedertracht der anderen elf

