Intervision: Vorbereitungen für das russische Pendant zur Eurovision laufen auf Hochtouren

Importsubstitution ohne Ende: Vom Eurovision Song Contest ausgeschlossen, scheint Russland diesen Zustand nicht hinnehmen zu wollen. Nun startet man hier eine Alternative ‒ den Musikwettbewerb Intervision. Dieser soll bereits im Jahr 2024 anlaufen.

Quelle: Sputnik © Vladimir Astapkovich

Der Sonderbeauftragte des russischen Präsidenten für internationale kulturelle Zusammenarbeit, Michail Schwydkoi, erzählte Journalisten von den Vorbereitungen für den internationalen Musikwettbewerb Intervision. Ihm zufolge sind die Arbeiten in dieser Richtung bereits in vollem Gange und die erste Intervision soll bis Ende 2024 stattfinden. Keine Videoansprache: ESC lässt Selenskij abblitzen Intervision, die als russische Alternative zur Eurovision gesehen wird, wurde bereits von China sowie von Russlands GUS- und BRICS-Partnern unterstützt, berichtet die Nachrichtenagentur TASS. Es wird erwartet, dass die Teilnehmer der Intervision Lieder in ihren Landessprachen vortragen ‒ um von dem allgegenwärtigen Englisch wegzukommen, so die Agentur. In einem Interview mit der Zeitung Iswestija betonte Michail Schwydkoi, dass Intervision keineswegs eine Alternative zu bestehenden internationalen Wettbewerben sei, sondern ein völlig neues Projekt. Er stellte klar: "Ich habe sofort gesagt: 'Ich bin ein Gegner der Schaffung von Alternativen.' Warum sollten wir eine Alternative zur Eurovision entwerfen, wenn wir etwas Gutes und Eigenes schaffen können, das nach etwas anderen Gesetzen existiert?"



"Es ist klar, dass es in dieser riesigen, multipolaren Welt verschiedene Liedtraditionen und verschiedene populäre Musik gibt [...] Das Pop-Lied ist so ein Bündel von nationalen ästhetischen und ethischen Prinzipien, und das ist sehr wichtig. Deshalb hat dieses Projekt, wie mir scheint, eine Zukunft." Mehr zum Thema - Второе место Германия – Tino Eisbrenner erfolgreich bei internationalem Musikfestival in Moskau

