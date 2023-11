Rubel steigt auf Fünfmonatshoch

Der russische Rubel setzte am Dienstag seinen Höhenflug gegenüber den wichtigsten Währungen fort und erreichte sowohl gegenüber dem US-Dollar als auch dem Euro den höchsten Stand seit Ende Juni, wie aus den Handelsdaten der Moskauer Börse (MOEX) hervorgeht.

Um 9:00 Uhr GMT stieg der Rubel auf 87,9 zum US-Dollar und erreichte damit den höchsten Kurs seit dem 30. Juni. Auch gegenüber der europäischen Einheitswährung legte der Rubel zu und notierte bei rund 96,5 Rubel zum Euro, ebenfalls ein Fünfmonatshoch.

Experten wiesen darauf hin, dass der Rubel vor dem Hintergrund gestiegener Exporteinnahmen durch höhere Verkäufe von Deviseneinnahmen durch russische Exporteure an Wert gewinnt. Die russische Regierung hat im vergangenen Monat eine obligatorische Maßnahme eingeführt, die Exporteure dazu verpflichtet, ihre ausländischen Einnahmen zu verkaufen und die Erlöse zu repatriieren. Seitdem hat der Rubel gegenüber dem US-Dollar um 15 Prozent und gegenüber dem Euro um 10 Prozent zugelegt.

Die Währung wurde auch durch die jüngste Leitzinserhöhung der Zentralbank und die allgemeine Abschwächung des US-Dollars auf dem internationalen Devisenmarkt gestützt, sagen Analysten. Ein weiterer Faktor ist die geringere Nachfrage nach Fremdwährungen auf dem Inlandsmarkt angesichts eines Rückgangs der Importe. Ende Oktober gingen die russischen Importe im Vergleich zum Vormonat um 1,8 Milliarden US-Dollar bzw. mehr als sieben Prozent zurück und beliefen sich nach einer vorläufigen Einschätzung der Zentralbank auf 22,9 Milliarden US-Dollar.

Analysten gehen davon aus, dass sich der Aufwärtstrend des Rubels in nächster Zeit fortsetzen wird. Der Leiter der Finanzmarktabteilung der PSB-Bank, Evgeniy Loktyukhov, geht davon aus, dass die russische Währung bis zum Ende der Woche weiter aufwerten wird.

"Es wird in erster Linie von der Aktivität der Exporteure und ihren Vorbereitungen auf die Steuerzahlungen abhängen … Wir neigen dazu, ein stabiles Angebot an Devisen von ihrer Seite zu erwarten, das ausreicht, um den Dollar in Richtung 83–85 Rubel näher an die Steuerzahlungen [am 28. November] zu senken, bei einer begrenzten Nachfrage nach Devisen von Importeuren, die durch den hohen Leitzins zurückgehalten wird",